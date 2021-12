A felvonulás előtt Szent Mártonhoz és a napjához köthető hagyományokat, szokásokat elevenítették fel, arról is meséltek a gyerekeknek, hogy a néphit miként köti össze Szent Márton püspököt és a libákat. Az ismertető után a felvonulók az óvodától a kultúrházig sétáltak, ahol szintén Márton-napi hagyományként, ha nem is libalakoma, de kalács, valamint libazsíros kenyér és meleg ital is várta a felvonulókat, emellett a gyerekek énekkel is készültek.

Fotó: Korosa Titanilla