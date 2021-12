A Zala ZONE Járműipari Tesztpálya mellett olyan tudományos és innovációs park kezd kialakulni, ahol a gazdasági szereplők és az egyetemi szféra szereplői szoros együttműködésben működnek egymás mellett. Fejlesztést hajt végre a területen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem, valamint a győri székhelyű, az Audival együttműködő Széchenyi István Egyetem is. Utóbbi 4 milliárd forintos beruházással építi új kutató-fejlesztő központját, de az egyetem jelezte, hogy további területre is szüksége van. Ezért az önkormányzat a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt.-n keresztül értékesít egy 2.044 négyzetméter nagyságú területet 11.032.490 forintért, melynek közművesítése után elkezdődhet ott is az egyetemi beruházás.

A zalaegerszegi ZalaZONE madártávlatból

Fotó: Széchenyi István Egyetem