Nálam még a boszorka is egy kedves, az állatokat nagyon szerető öreg hölgy. Azért az Igaz mesék címet adtam, mert sokszor saját emlékeimet, tapasztalataimat ültettem át a mesék világába. Látom, hogy a gyerekek számtalan problémával küzdenek a mai világban, s tudom, hogy a mesék – csakúgy, mint más művészeti ágak – terápiaként is használnak. Szerintem, de szakemberek vizsgálatai alapján is mondható, nagyon jó a betegségek és a mentális zavar megelőzésére.

A kötet címlapja