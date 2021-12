Az utolsó horvát Festetics sarj, a már említett Eugen igencsak csudabogár hírében állt. Bécsben született 1852-ben, s Münchenben hunyt el 1933-ban. Nőtlen lévén könnyelműen élt, sokat utazott, rabja volt a szerencsejátékoknak, ám a művészeteknek is. A Csáktornyához tartozó Šenkovec településre (magyarul Szentilona, amely az ott található kápolnáról kapta a nevét) kisebb teátrumot is álmodott, ahova budapesti előadásokat hozatott és fényes bálokat rendezett benne. Gyakori bécsi útjai során saját kiszolgálószemélyzete is vele tartott. Miután imádta a cigányzenét, nem mellesleg az e népcsoporthoz tartozó hölgyekért is rajongott, még roma muzsikusokból álló banda is elkísérte az osztrák fővárosba. Az 1850-es években a csáktornyai uradalom és a hozzá tartozó épületek felújításakor arra is gondja volt, hogy festőművészt találjon, aki barokk stílusban vászonra vitte a horvátok és magyarok allegorikus (képletes) harcát az alkotmányos jogokért VI. Károly német, magyar és cseh király idejében, a 18. században. A festmény féltve őrzött darab a csáktornyai múzeumban.