A rádiházi hegyen Nyakas István polgármester elmondta, hogy régóta várták már a gazdák, hogy elkészüljön a szilárd burkolatú út, mert nehéz volt ezen a szakaszon a közlekedés. Nemrégiben a Magyar falu program nyújtotta támogatásból végezték el a munkát. Az avatáson jelen voltak a hegyi gazdák is, akik az út menti környezetet tették rendbe. A polgármester arról is beszélt, hogy nemcsak helyiek, hanem távolabb élők is gondoznak birtokot a hegyen, illetve 15 állandó lakosa is van a hegyhátnak, ezért is szerették volna fejleszteni az infrastruktúrát.

Útavatás szalagátvágással és pezsgővel, b-j Cseresnyés Péter és Nyakas István

Fotó: Zalai Hírlap