A mikuláscsomagokkal teli puttonya mellé felpakolt a járgányára 3 nagy zsák napraforgómagot, amit az egyesület kért a környezetvédő barátai számára. A polgárőrök a Botfán dr. Illyés Zoltán vezetésével tevékenykedő természetvédőkkel már 4 éve együtt mentik Aranyoslapnál a békákat, és Simon Józsefnek, az egyesület tagjának köszönhetően már második alkalommal segítik nagyobb mennyiségű napraforgómaggal a madarászokat is. Egy zsák szotyolát az egyesület is kapott ajándékba, hogy legyen mivel etetni a kápolna melletti madáretető kosztosait, a tervek szerint ugyanis a környezetvédők köszönetképpen a télen Öreghegyen is tartanak majd madárgyűrűzést, ahova meghívót kaptak a polgárőrök gyerekekkel, unokákkal együtt.