A varrás régi szenvedélye, már gyermekkorában is sokat kézimunkázott édesanyja varrógépén. Eleinte csak saját szórakozására, kedvére varrt, később már a családnak is alkotott. Majd a pandémia időszaka alatt rájött, hogy sikerélményre van szüksége. Először ajándékokat kezdett varrni, aztán a sok pozitív visszajelzés után rájött, ebből profitálni is lehetne.