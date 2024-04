Eszerint a két, 38, illetve 44 éves hajdú-bihari férfi 2023 márciusa óta országszerte több alkalommal lopott meg egyedül élő idős embereket. Becsengettek a lakásukba, és különböző ürüggyel – például szerelőnek mondták magukat, akik éves ellenőrzésre jöttek – be is jutottak. Ez után egyikük a házigazdát szóval tartotta, figyelmét elterelte, társa közben a lakásban pénzt, értéktárgyakat keresett és emelt el.

Ezzel módszerrel jutottak be 2023. március 22-én délelőtt Budapesten a Szindbád utcában egy 89 éves nőhöz, aki lemezkazettában tartotta 2,7 millió forintját, aranygyűrűjét és karkötőjét. Ezeket a tolvajok megtalálták, és távozásukkor magukkal vitték. A 2,8 millió forintos zsákmányt a két férfi elfelezte egymás között.

A hónap végén, 2023. március 30-án az egyik férfi – az eljárásban ismeretlenül maradt társával – Sopronba utazott, ahol egy 80 éves nőhöz jutottak be azzal, hogy a vízórát ellenőrzik. Ezt követően 50 ezer forintot kértek tőle a kedvezményes vízdíj érvényesítésére. A nő 30 ezer forintot elővett, mire a látogatók közölték vele, az nem lesz elég, vegye elő a „dugi pénzét” is. Így került elő a nappali szekrénysor fiókjából a megtakarított pénzt tartalmazó boríték, amiből a nő kivett 20 ezer forintot, a borítékot pedig 500 ezer forinttal az asztalon hagyta, onnan emelték el a tolvajok, amikor elterelték figyelmét, aztán sietősen távoztak.

Az idősek fosztogatói Pécsen is jártak, 2023. április 13. napján késő délelőtt az Athinay utcában próbálkoztak egy 95 éves asszonynál. Őt azzal tévesztettek meg, hogy ajándékot hoztak neki, amiről egy iratot szeretnének aláíratni vele. A két férfi bejutva a lakásba az idős ember figyelmét beszélgetéssel elterelte, közben a hálószobai komódban tartott félretett pénzét, 1,4 millió forintját ellopta.

Megfordultak Zalaegerszegen is, 2023. május 9-én Göcseji Pataki út egyik társasházában csengettek be egy 65 éves nőhöz, magukat az önkormányzattól érkező szerelőknek kiadva. Azt állították, hogy a nyugdíjasok otthonaiban mérik fel a hibákat, amit kedvező áron megjavítanak. Miután bejutottak, a két férfi nyugdíjas igazolványt kért, és amíg a nő kereste, egyikük a nappaliban kutatott, majd a folyosói szekrényben lévő táskából 11 ezer forintot, bankkártyát rejtő pénztárcát lopott ki, aztán sietősen távoztak a lakásból.

Hasonló módszerrel 2023. május 18-án egy 91 éves idős asszony 700 ezer forintját lopták el, 2023. június 13-án pedig Sopronban egy 72 éves nőtől 640 ezer forintot vittek el. Ez utóbbi alkalommal kések élezésével foglalkozó szakembereknek adták ki magukat. Ennek a sikernek nem nagyon örülhettek, mert röviddel később Bábolna közelében a rendőrök elfogták őket.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a két, letartóztatásban lévő, többszörös visszaesőnek minősülő férfiakkal szemben a letartóztatásuk fenntartására szóló indítvány mellett többrendbeli kifosztás bűntette miatt emelt vádat, végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozva.