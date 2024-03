A vádlott 2018 novemberében elhatározta, hogy magánszemélyek nevében nyújt be jóvátételi kérelmeket a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériumához. Ezek összege a második világháborúban nemzetiszocialista üldöztetésnek kitett, nem zsidó származású személyek esetében 2.556 euró (éppen aktuális árfolyamon körülbelül 830.000 forint) volt.

A férfi 2018. november és 2019. október között kilenc ember tudta és engedélye nélkül adott fel postán jóvátétel-igénylést, amelyhez ismeretlen módon, jogosulatlanul megszerezte ezen emberek személyes adatait. A fentiek alapján kilenc különböző eljárás indult a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériumánál. A jóvátétel kiutalásának – az adatlapon és az utaláshoz szükséges bankszámlaszámot tartalmazó nyomtatványon kívül – feltétele volt még egy közjegyző által kiállított és hitelesített, úgynevezett életbenléti igazolás is, amelyet a vádlott minden esetben be is nyújtott. Ezek hamisítványok voltak, amelyeket nem közjegyzők állítottak ki és hitelesítettek, illetve azokat nem az „igénylők” írták alá. 2019 szeptembere és decembere között a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériuma 3 esetben utalt ki jóvátételt, amelyek a vádlott, egy ismerőse és egy esetben a lánya bankszámlájára érkeztek.

Sem a férfi ismerőse, sem a lánya nem tudtak arról, hogy a számlájukról készpénzben felvett összegek bűncselekményből származtak. Miután a Német Szövetségi Köztársaság Pénzügyminisztériuma észlelte, hogy a közjegyzői életbenléti igazolások hamisak, elutasította a jóvátétel igénylése iránti további 6 kérelmet.

A férfi a Német Szövetségi Köztársaságnak összesen 2.503.194 forint vagyoni hátrányt okozott.

A Zalaegerszegi Járásbíróság 2024. március 21-én megtartott előkészítő ülésén a vádlott elismerte bűnösségét és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról. A bíróság bűnösnek találta üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletében. A cselekmény akkor lett volna befejezett, ha minden esetben kiutalták volna a jóvátételt. Emellett 9 rendbeli közokirat-hamisítás bűntette, 9 rendbeli személyes adattal való visszaélés és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt is bűnösnek mondta ki a bíróság és 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 5 évre felfüggesztette.

Az ítélet jogerős, közölte az ügyről tájékoztatva dr. Vándor Virág, a Zalaegerszegi Törvényszék sajtószóvivője.