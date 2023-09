Embercsempészés bűntette miatt került őrizetbe az a román sofőr, aki öt illegálisan hazánkba érkezett külföldit szállított személygépkocsijában. A megyei főügyészségi sajtószóvivő, dr. Jánky Judit közlése szerint az 50 éves, román állampolgárságú férfi 2023. szeptember 19-én délután az M7-es autópálya zalai szakaszán közlekedve öt - magát indiai állampolgárnak valló - személyt szállított gépkocsijával engedély nélkül Magyarországról Szlovénián keresztül Olaszország irányába.

Az utasok előző nap este Romániában a részükre megadott GPS-pontra mentek Temesvár környékén, ahol egy hindi-arab és román nyelven is beszélő úgynevezett sétáltató először autóval szállította őket a határig, ahol gyalog át is kísérte a csoportot Magyarországra. A kísérő a Békéscsaba és Ártánd közötti erdős részen megvárta a csoportért érkező autós román férfit, aki 500 euró megbízási díjért vállalta a személyes okmányokkal nem rendelkező emberek Európai Unió területére való engedély nélküli szállítását. A rendőrök az M7 aztán az autópálya zalai szakaszán állították meg ellenőrzésre a személygépkocsit és sofőrjét, ekkor fedezték fel az érvényes úti okmányok nélkül utazó négy utas mellett a gépjármű csomagterében rejtőző ötödik személyt is.

A vagyoni haszonszerzés végett, államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vett férfi letartóztatására irányuló ügyészi indítványról – mely a szökés, az elrejtőzés veszélyére, a nyomozás érdekeire és a bűnismétlés veszélyére is hivatkozik – a Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni pénteken.