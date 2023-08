Akkoriban így írtunk az esetről:

"A megyei tanács nagykanizsai járási hivatalában, illetve a járásbíróságon is rendszeresen eltünedeztek apróbb tárgyak. A vizsgálatot követően rájöttek, hogy a lopást Zs. Sándorné nagykanizsai lakos követte el, aki egyébként a hivatal házfelügyelői tisztségét töltötte be. A hivatal első emeleti mellékhelyiségében automata kéziszárítót szereltek be, a házfelügyelő röviddel utána a saját hasznára leszerelte azt. Ellopta a járásbíróság mosdójába szerelt kézszárítót is. Ám a zsákmánnyal nem elégedett meg és — pontosan meg nem állapítható időpontban — elvitte az általa takarított tanácsterem asztalterítőjét, ellopott innen egy kerámia hamutartót is. A lopásokkal közel négyezer forint értékű kárt okozott a járási hivatalnak, ebből a lefoglalás után 1960 forint térült meg. A nagykanizsai járásbíróság folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt négyezer forint pénzbüntetésre ítélte Zs. Sándornét."