Idén eddig 92 szabadtéri tűzesethez vonultak a vármegye tűzoltói Zalában, ezek során több mint ötven hektárnyi terület égett le. Az esetek során két ember sérült meg. A hétfő sem múlt el szabadban felcsapó lángok nélkül: Pusztamagyaródon bálák égtek, Nagypáliban pedig egy tarló.

Magyarországon ebben az évben közel 3900 tűz keletkezett a szabadban, melyek csaknem fele az erdő- és mezőgazdaságot érintette. Bár az idei, csapadékosabb évben kevesebb szabadtéri tűz keletkezett, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kellene a betakarítási munkák közben odafigyelni a tűzmegelőzésre.

A katasztrófavédelem idén is kiemelt figyelmet fordít az agráriumban keletkező tüzek megelőzésére. A hatósági szakemberek nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépeket, hanem az évről évre előforduló hibák kiküszöbölése érdekében a hatósági ellenőrzések mellett tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a gazdák számára. Továbbra is fontos, hogy

gabonatáblán, annak közvetlen közelében tilos dohányozni, a munkagépek vezetőfülkéjében is!

a mezőgazdasági munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit pontosan kell beállítani, ezeket rendszeresen kell olajozni, zsírozni, mert ha ezek felforrósodnak, meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törmeléket és akár az egész gabonatáblát!

a munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsártól, növényektől!

a betakarítást és a termények szállítását végző munkagépekre, járművekre is kell tűzoltásra alkalmas készülék!

a munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelését, rögzítettségét, az akkumulátor szigetelését érdemes használat előtt ellenőrizni!

a kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkeznie!

ellenőrizni kell a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet!

az üzemanyagellátó- és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag könnyen tüzet okozhat!

a gabonatáblán lévő munkagépek kipufogóira szikrafogót kell tenni!

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a felsorolt tanácsok megfogadását, hiszen így jelentősen csökkenthető a nagyobb kiterjedésű tüzek kockázata! Fontos, hogy aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon. - írja a katasztrofavedelem.hu.