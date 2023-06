Rács mögé kerülhet az a fiatal férfi, aki boltokban lopott sorozatosan. A vármegyei főügyészségi helyettes sajtószóvivő, dr. Németh Eszter tájékoztatása szerint a büntetett előéletű, 34 éves zalaegerszegi férfit nemrég ítélték el végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre, de ennek nem volt visszatartó ereje, mert azóta három alkalommal is lopott nagykanizsai üzletekből.

A letartóztatási indítvány szerint a megfelelő jövedelemmel nem rendelkező, bűncselekmények elkövetéséből rendszeres haszonszerzésre törekedő férfit 2023 májusában lopás miatt felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a bíróság. Ennek ellenére 2023. június 16-án délután egy nagykanizsai drogériából közel 43 ezer forint értékben lopott el mosószereket, június 23-án délután pedig egy

nagykanizsai bevásárlóközpont két üzletéből is fizetés nélkül vitt el különböző háztartási eszközöket közel 70 ezer, valamint ruházati termékeket ezer forint értékben.

A férfi ellen jelenleg két büntetőeljárás és két szabálysértési eljárás is folyamatban van lopások miatt, ezért az ügyészség a letartóztatását indítványozta a bűnismétlés veszélyére tekintettel. Az ügyben hétfőn délután döntött az egerszegi járásbíróság nyomozási bírója, és helyt adva az indítványnak, a bűnismétlés veszélyére tekintettel 30 napra elrendelte a gyanúsított letartóztatását. AG