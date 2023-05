A magát banki ügyintézőnek mondó telefonáló azt állította, hogy a felhívott személy bankszámláján gyanús tranzakciókat észleltek, és hogy ezt megakadályozzák az SMS-ben küldött azonosítót szükséges visszaolvasnia. A férfi bediktálta az üzenetben kapott kódot, majd miután belépett az internetbankjába, akkor látta, hogy a számlájáról elutaltak több mint 2 millió forintot.

Az elmúlt időszakban több hasonló eset is történt. A csalások közös jellemzője, hogy a telefonálók banki ügyintézőként mutatkoztak be a hívott feleknek és közölték, hogy gyanús pénzmozgásokat látnak a számlájukon, ezért biztonsági okokra hivatkozva rávették a gyanútlan személyeket, hogy diktálják be bankkártyájuk számát, lejárati idejét, illetve a hátulján lévő háromjegyű biztonsági CVC kódot is. Az adatok megszerzését követően a csalók jogosulatlanul végeztek utalást a sértett bankszámlájáról.

A telefonálók jellemzően program telepítését is kérik, amivel valójában távoli hozzáférést biztosítanak maguknak az áldozat eszközéhez. Ennek az alkalmazásnak a segítségével - a legtöbb esetben az AnyDesk vagy a TeamViewer nevű applikáció -, a csalók már könnyen le tudják emelni a sértettek pénzét a bankszámlájukról.

Legyenek nagyon óvatosak, ha bank nevében telefonál valaki, és erre hívják fel hozzátartozóik, ismerőseik figyelmét is! Minél többen ismerik a csalók módszereit, annál kevésbé tudnak új áldozatokat becserkészni a bűnözők!

A megelőzés érdekében ne telepítsenek a telefonjaikra, számítógépükre olyan alkalmazásokat, amiket nem ismernek! Ne kattintsanak szöveges üzenetekben érkezett hivatkozásokra! Soha ne válaszoljanak olyan SMS-re, amely a PIN-kódjukat, az online banki jelszavukat vagy bármilyen más biztonsági azonosító adataikat kéri! Ha idegenek a banki adataikat, kódjaikat kérik, vagy a számlájukkal kapcsolatos pénzforgalomról érdeklődnek, bontsák a vonalat és hívják fel bankjuk ügyfélszolgálatát az információs vonalon és kérdezzék meg, valóban van-e elintéznivalójuk, függőben lévő tranzakciójuk, áll a rendőrség tájékoztatójában.