A vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője, dr Jánky Judit közlése szerint az első- másodrendű vádlott, most 45 és 40 éves zalaegerszegi férfi 2019. december 10-én késő délelőtt Nagykanizsán betört egy Harmat utcai házba, és onnan 58 millió forintot, valamint 55 ezer eurót elvitt. A betörés előtt a terepet drónnal derítették fel. A vádlottak a pénzt elfelezték egymás között. A zsákmányból a 40 éves betörő költekezni kezdett, több gépkocsit, valamint ingatlant vásárolt, céget is alapított. A betörést követően az idősebb férfi a készpénz egy részét magánál tartotta, a többit pedig átadta 32 éves zalaegerszegi barátnőjének – így lett ő az ügyben harmadrendű vádlott -, valamint 33 éves zalaegerszegi barátjának (ötödrendű vádlott). Ők a pénzt a bankszámlájukra fizették be, valamint a barátnő a pénz egy részéből személygépkocsit is vásárolt magának. Az idősebb betörő külföldi számlát nyitott, amire a pénz egy részét 33 éves barátja több részletben visszautalta, amin az elsőrendű vádlott valutákat, köztük kriptót is vásárolt. Az idősebb betörőt 2019 februárjában más bűncselekmény miatt fegyházbüntetésre ítélték, de ennek letöltését nem kezdte meg, hanem 39 éves testvére (negyedrendű vádlott) és annak 43 éves felesége (hetedrendű vádlott) nemesrádói lakóhelyén bujkált, de 2020. január 23-án elfogták. Ezt követően testvére és sógornője elrejtették a fivér betörésből származó _ házukban tartott _ közel 14 millió forintját, majd abból az öccse gépkocsit és erdőterületeket vásárolt.

Mivel a fegyházbüntetését töltő 45 éves férfi nem tudta intézni a számláján lévő pénz kamatoztatásához szükséges műveleteket, mobiltelefonját átadta 33 éves zalaegerszegi barátjának, akinek a barátnőjén keresztül a börtönből adott instrukciókat a számlán lévő valuták kereskedésére. Ez oly hatékony volt, hogy a befizetett összeg 2021 januárjára megduplázódott. Ezt megelőzően azonban 2020 decemberétől a bank a számlán lévő összeg eredetének igazolására szólította fel fegyházban ülő férfit, aki ismét 32 éves barátnője és 33 éves barátja segítségét kérte, hogy fiktív kölcsönadási szerződésekkel legalizálja a pénzét, majd végül a vagyonkimentés mellett döntött.

Ennek érdekében 2021 januárjában a pénz egy részét visszautalta a 33 éves barátja, valamint egy 49 éves, Telkiben élő férfi (hatodrendű vádlott) részére, valótlanul kölcsön visszafizetés jogcímét feltüntetve.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a többszörös visszaesőnek számító 45 éves zalaegerszegi férfire és betörőtársára jelentős értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás és pénzmosás miatt, a többi vádlottal szemben pedig pénzbüntetést indítványozott a pénzmosás.