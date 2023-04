A nemrég vádemelésig jutott történetről dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője adott ki tájékoztatást. E szerint a történtek miatt vádlottá lett 50 éves kerkabarabási férfi 2019 szeptemberétől két éven át dolgozott a külföldiek tulajdonában lévő pusztaapáti családi házhoz tartozó lovardában. Feladata ellátása, a 12 ló gondozása és a birtokon a fűnyírás érdekében lakókocsiba oda is költözött a birtokra. A tulajdonosok 2020 őszén hazautaztak Németországba, és a következő év augusztus végéig nem is tudtak Magyarországra visszajönni, ezért megállapodtak a lovász végzettségű férfival, hogy az udvart, a medencét karbantartja, a lovakat takarmányozza, és a vízdíjat is befizeti az általuk rendszeresen utalt pénzből. Az ingatlan állagmegóvása érdekében még kulcsot is kapott a családi házhoz, valamint a hozzá tartozó vendégházhoz. A férfi azonban visszaélve a bizalommal és kihasználva a tulajdonosok távollétét az ingatlanból több mint 6,5 millió forint értékben lopott el különböző használati tárgyakat, főleg műszaki cikkeket, szerszámokat, építőanyagokat, bútorokat, dísztárgyakat is. Ezen kívül a tulajdonosok barátja által a vendégháznál hagyott, közel 3,5 millió forint értékű motorkerékpárt is ellopta, a zsákmányait pedig saját, kerkabarabási ingatlanába vitte. Emellett a munkáját sem látta el, az udvart elhanyagolta, a lovakat nem takarmányozta és gondozta megfelelően. Nem gondoskodott a ház állagmegóvásáról sem, így amikor a bojler tönkrement, az épületben nagy mennyiségű víz folyt ki, ami a falakat és több helyiséget is eláztatott. Mindezeken túl a “gondnok” a tulajdonosoktól a vízdíj befizetésére rendszeresen érkező, valamint az egyik ló elpusztulása után a tetem elszállíttatására kapott pénzből 800 ezer forintnál többet is zsebre tett és saját céljaira költött.

A férfival szemben a Lenti Járási Ügyészség lopás és sikkasztás bűntette miatt emelt vádat, és indítványozta börtönben letöltendő, 3 év időtartamú szabadságvesztés, valamint 375 ezer forint pénzbüntetés kiszabását, valamint a férfi kötelezését az 1,8 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.