Ami mindegyik esetnél, még a téves riasztásoknál is azonos volt, hogy mindegyik ingatlanban szén-monoxid-érzékelő hívta fel a figyelmet a bajra. Amennyiben otthonainkat biztonságban szeretnénk tudni, úgy mindenképpen érdemes elgondolkodni azon, hogy a legalapvetőbb biztonsági eszközökkel rendelkezünk-e. A szén-monoxid-érzékelő az év minden időszakában óvják biztonságunkat, hiszen ennek veszélye nem csak télen áll fenn. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság erősen ajánlja, hogy akinek még nincs, az szerezzen be ebből az életmentő készülékből, pár ezer forinton ne múljon emberi élet!

Az érzékelők idejekorán, hangos akusztikus jellel hívják fel a tulajdonosok figyelmét a problémára, akkor, amikor még akár a saját testi épségünk kockáztatása nélkül mi magunk is ki tudunk menekülni egy szén-monoxiddal érintett ingatlanból, vagy megkezdhetjük a szellőztetést.

A szén-monoxid esetében gyakori tévhit, hogy a házi kedvencek megérzik. Tévhit az is, hogy elég egyszer-kétszer kiszellőztetni a lakást ott, ahol nyílt égésterű gázkészülék üzemel. Egyrészt, az állatok sem érzik meg a szén-monoxidot, mivel az színtelen, szagtalan. Másrészt a nyílt égésterű készülékeknek folyamatos levegő utánpótlásra van szükségük! Mi is az a nyílt égésterű készülék? Az, aminek mi is látjuk a lángját. Például egy gázkonvektor, egy fürdőszobai vízmelegítő, egy gáztűzhely. Ezek mind potenciális veszélyforrások. Ezen készülékek számára működésük időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az égéshez szükséges levegő utánpótlását, ami a modern, fokozott légzárású nyílászárók esetén csak megfelelően kiszámított méretű, le nem zárt szellőztetőfelülettel oldható meg. Erről azonban nagyon sokan megfeledkeznek, így sodorva veszélybe magukat!

Azokban az ingatlanokban, ahol van szén-monoxid-érzékelő, ott nagyobb biztonságban van az emberi élet. Éppen ezért a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hamarosan a helyi médiumokkal közösen ismét játékot hirdet, melyen ilyen érzékelőt lehet majd nyerni.

Aki bizonytalan a készülékek vásárlását illetően, annak a katasztrófavédelem segít, hiszen a bevizsgált, jó minőségű szén-monoxid-érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján elérhető.

Baj esetén azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot és kérni kell a tűzoltók segítségét!