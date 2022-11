Mint ahogy arról korábban a rendőrség hírt adott, a drogbizniszben utazó csapat ellen még a soproni rendőrkapitányság felderítő alosztálya kezdett el nyomozni 2020 májusában, miután olyan hír kelt szárnyra, hogy egy soproni belvárosi lakás postaládáját kábítószer értékesítésére használják. A felderítés Dunántúl öt megyéjét marihuánával, amfetaminnal ellátó kiterjedt hálózattal rendelkező bűnszervezethez vezetett. Mint 2021 év elejére kiderült, a bandavezér, S. Csaba a drogot külföldről szerezte be, ekkor már a nyomozásba bekapcsolódtak a Készenléti Rendőrség, valamint a Győr-Moson-Sopron és a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói is. A tavaly április végi rajtaütéskor pedig egyszerre csaptak le valamennyi bandatagra.

Az akciót a Készenléti Rendőrség koordinálta, és a Göcsej MEKTA alegysége is bekapcsolódott. A közös műveletben elfogták a bűnszervezet albán származású, koszovói vezetőjét, Kristijan S.-t is, akinek a búvóhelyén 5 kilogramm marihuánát, 1,5 kilogramm amfetamint és több ezer eurót foglaltak le. Akkor kilenc személy ellen indult büntetőeljárás, ez a szám az elmúlt másfél évben 16-ra nőtt. A nyomozás megállapította, hogy a bűnhálózat Koszovóból és Szerbiából csempészte a kábítószert Bécsbe, ahol szétosztották, így jutott a szomszédos országokba, köztük Magyarországra is. A nyomozásban a magyar rendőrség együttműködött a burgenlandi bűnügyi hivatal kábítószer elleni egységével is, amely a magyar-albán bűnszervezet felső kapcsolatai ellen folytatott büntetőeljárást.

A közel két éven át tartó nyomozásban a két ország rendőrei több mint 500 kg marihuána, 4 ezer MDMA extasytabletta és 18 kg amfetamin kereskedelmét tudták bizonyítani. Ez ügyben Ausztriában 9 embert már elítéltek, míg hazánkban a 16 személyt érintően fejeződött be a nyomozás. Négyükkel szemben bűnszervezetben, míg tizenkettő ellen bűnszövetségben jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt javasolnak vádemelést. A vizsgálat anyagát a napokban adták át a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészségnek.