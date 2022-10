Itt egy 26 éves helybeli férfi dolgozott a családjuk által működtetett tehenészeti telepen, az istállóba hordott be Manitou homlokrakodóval szalmabálákat, ezek méretük miatt eltakarták a jármű előtti közvetlen teret, a közlekedési sávot. Az épületben a későbbi áldozat egy társával a behordott szalmát terítette el, munkájukat pedig a gépet kezelő fiatal nagykutasi férfi irányította, aki tudta, hogy míg ő a szalmabálákat szállítja be az istállóba a munkagéppel, addig a dolgozó bent teríti a szalmát. Az egyik bála beszállításakor a négy villából csak három fúródott a szalmába, a jobb szélső szabadon maradt. Miközben a vezető a járművel igen alacsony sebességgel vitte be a szalmabálát, a gép elejével nekiment az ott álló munkásnak, aki sérülésébe az azonnal megkezdett segítségnyújtás ellenére a helyszínen belehalt.

A vádirat megfogalmazása szerint a baleset bekövetkezésének oka az volt, hogy a vezető a járművével úgy közlekedett, hogy nem győződött meg arról, tartózkodik-e valaki a munkagép haladási irányában. A baleset bekövetkezésében közrehatott az is, hogy a munkamódszert ismerő dolgozó nem fordított figyelmet arra, hogy a felé igen alacsony sebességgel közeledő homlokrakodó hatóköréből távozzon.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat, közölte dr. Pirger Csaba, a megyei főügyészség sajtószóvivője.