A nagy hőségben a növényzet is szárazabb, könnyebben meggyulladhat, csak júniusban 1100 tűz keletkezett a szabadban, ezek miatt 17-en sérültek meg, a leégett terület nagysága meghaladta a 20 millió négyzetmétert, derül ki a katasztrófavédelem tájékoztatásából. Megszívelendő tanácsok: a tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A kirándulók ne szemeteljenek, mert az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környezetet, a nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat. Megyénkben is sok volt a szabadtéri tűz, melyek száma ebben az évben már meghaladta a százhatvanat. Ez egyben azt is jelenti, hogy Zalában közel 650 hektár vált már a lángok martalékává. Több esetben mezőgazdasági munkagépek gyulladtak ki, és előfordult, hogy az égő járműről a gabonára és a tarlóra is átterjedt a tűz!

Fontos tudni, hogy a belterületi égetést önkormányzati rendeletek szabályozzák, ezek meghatározzák, mikor lehet égetni. Abban az esetben, ha a település rendeletben nem szabályozza az égetést, növényi hulladék égetése tilos! A külterületi tarlóégetés és a vágott növények égetése bejelentéshez kötött, amelyet a munkálatok előtt öt nappal a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell jelezni. Ilyen égetés kizárólag növény-egészségügyi okokból történhet, vagy ha a növényi hulladék megsemmisítése, elszállítása más módon nem megoldható. Itt nem elegendő a szubjektív megítélés, vagy pusztán a kényelmes megoldás választása. Ahol nem növény-egészségügyi ok áll a háttérben, vagy egyébként a növényi hulladék megsemmisítése más módon megoldható, ott komoly bírságot vonhat maga után ezek meggyújtása.

Betakarítás közben kigyulladt egy kombájn, a tűz pedig a gabonatáblára is átterjedt a 7511-es út mellett, Nagykanizsa közelében június 22-én. A három hektárnyi területet érintő lángokat a nagykanizsai, zalakarosi és marcali hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal, valamint munkagépek segítségével fékezték meg. A helyszínre a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett

Forrás: Nagykanizsa HTP

Engedélyezett időszakban akkor járunk el helyesen az égetésnél, ha mindig száraz növényi hulladékot gyújtunk meg. A tűzbe egyéb anyagot, kommunális hulladékot, autógumit, műanyagot nem dobunk, és biztonságos távolságot tartunk a környező épületektől, fáktól, növényzettől.

A tüzet soha nem hagyjuk őrizetlenül, és tartunk az égetés közelében megfelelő mennyiségű oltóanyagot (víz, homok, tűzoltókészülék).

Gondoskodunk a tűz irányításához szükséges kézi szerszámról (gereblye, lapát, vasvilla), és amennyiben feltámad a szél, azonnal eloltjuk a tüzet!

A szabályok megsértése tűzvédelmi bírsággal és környezetvédelmi bírsággal büntethető. A bírság az okozott károk megtérítésén túl húszezertől hárommillió forintig is terjedhet.

A mezőgazdasági munkálatokat végzőknek különösen ügyelniük kell arra, hogy gabonatáblán, annak közvetlen közelében tilos dohányozni, a munkagépek vezetőfülkéjében sem szabad. A mezőgazdasági munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit pontosan kell beállítani, ezeket rendszeresen kell olajozni, zsírozni, mert ha ezek felforrósodnak, meggyújtják a munka közben rárakódott növényi törmeléket és akár az egész gabonatáblát. A munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsártól, növényektől. A betakarítást és a termények szállítását végző munkagépekre, járművekre is kell tűzoltásra alkalmas készülék. A munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelését, rögzítettségét, az akkumulátor szigetelését érdemes használat előtt ellenőrizni.

A kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkeznie. Ellenőrizni kell a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet. Az üzemanyagellátó- és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag könnyen tüzet okozhat. A gabonatáblán működő munkagépek kipufogóira szikrafogót kell tenni. Végezetül, aki tüzet észlel, haladéktalanul jelezze az egységes segélyhívó 112-es telefonszámon.