Idén a bérek nagyarányú emelésére is lehetőség nyílik, Keszthelyen is. A pedagóguskeresetek országosan 32,2 százalékkal nőnek a kormányzati döntésnek köszönhetően, az önkormányzat pedig arról döntött: az iskolák, óvodák más munkakörben dolgozó munkavállalóinak emelt cafeteria-juttatást biztosít 2024-re.

– Az elmúlt években gazdálkodásunkra rányomta bélyegét a növekvő energiaköltség, amire részben kaptunk állami támogatást, s az önkormányzat is mindent megtett az intézmények és a város biztonságos üzemeltetetéséért – fogalmazott Manninger Jenő polgármester a testületi döntést követő sajtótájékoztatón. – E munka eredményeként tavaly év végén a tartalékolt összegekből már megkezdhettük az útfelújításokat, amit az idén folytatni szeretnénk. A 2024-es büdzséből 494 millió forintot fordítunk erre, további 95 millió pedig útfejlesztésre jut.

Intézményi beruházásokra 99, felújításokra pedig 35 milliót terveznek erre az esztendőre. Manninger Jenő elmondta: az elmúlt években értékesített lakások bevételéből 192 millió forintot korszerűsítésre költenek, folytatva az üresen álló önkormányzati ingatlanok teljes körű rekonstrukcióját. E keretből idén várhatóan tizenhárom otthon készül el.

A polgármester arról is beszélt, a város pályázatot nyújt be 10 szolgálati bérlakás építésére, ezek a beruházások már idén megkezdődhetnek.

– A 2023-as költségvetésünkből is tudtunk főként útfejlesztésekre forrást biztosítani, s e munkák az év utolsó harmadában elkezdődtek, amikor már láttuk, hogy ez is belefér a keretbe. Ezt a munkát idén folytatjuk, sőt: a büdzsé e tekintetben még több lehetőséget biztosít. A

továbblépésre forrást jelentenek emelkedő bevételeink is, például idegenforgalmi adóból jelentős mértékben több pénz folyt be tavaly, mint korábban, s ez a tendencia idén várhatóan tovább erősödik. Iparűzési adóbevételeink is nőttek, most már 1,7 milliárd forintnál tart a város e tekintetben – részletezte Manninger Jenő.

Mindez pedig lehetőséget ad – a működés biztosítása mellett – a város további fejlesztésére, emelte ki Keszthely első embere.