A Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete 25 éve teremtett hagyományt a Városi karnevállal, s az eltelt idő alatt csupán két alkalommal maradt el a rendezvény, a Fő tér felújítása és a Covid miatt, elevenítette fel Dévényiné Balogh Gyöngyi elnök, hozzátéve: céljuk, hogy erősítsék a közösséget, s pezsgést hozzanak a „holtidénybe”.

A Zöldmező utcai iskola dominói látványos színfoltot jelentettek a menetben

Most is főként óvodás és iskolás csoportok haladtak a Boombatucada együttes által vezetett menetben, a jelmezeket pedig a sétálóutca egyik erkélyén helyet foglaló zsűri értékelte, hét, értékes díjat kiosztva, ám ezen túlmenően minden felvonuló kapott ajándékot, köszönhetően a városnak és a térség vállalkozóinak. Dévényiné Balogh Gyöngyi azt mondta, a borbarát hölgyek ezúttal is sokat dolgoztak a sikerért, „s egyikük ujjáról sem esett le a gyűrű, ha épp zsíros kenyeret kellett kenni, vagy a szervezés során bármiben segíteni tudtak”.

A menet élén ezúttal is a Boombatucada zenekar haladt

A program „örökös háziasszonya”, Balogh-Kovács Beatrix elárulta, a német nyelvű, mintegy 300 ezres követőtáborral rendelkező, közösségi platformon elérhető Ungarn TV tulajdonosa, Sven Klawunder is eljött, magával hozva mintegy 100, a térségben élő honfitársát. Ők „kalózhajón” haladtak a színes menetben, a médiaszakember pedig gondoskodott a karnevál nemzetközi visszhangjáról.

A szervező Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai sem hiányozhattak a színpompás felvonulásból

A műsorvezető társa ezúttal a 10 esztendős Ferenczi-Nagy Bátor volt, aki már korábban is jeleskedett iskolai versmondások, fellépések alkalmával, s énekesként is megismerhette a publikum.