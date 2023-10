Zalaegerszeg közgyűlése az elmúlt év decemberében intézkedési csomagot fogadott el az alapellátáshoz tartozó oktatási-nevelési, szociális és egészségügyi intézményrendszer kiadáscsökkentése érdekében, amely meghozta eredményét, mert a sport- és a kulturális intézményeket is működtetni tudták, emelte ki Gecse Péter alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselője. Mint mondta, az energiaválság kezelésében az energiafüggőség csökkentését is fontosnak tartotta az önkormányzat egy, a megújuló energiákra alapozott rendszer kialakításával. Így indították el „Napelem I. ütem" beruházás-sorozatot, melynek öt óvoda, közte a Radnóti Utcai Óvoda is kezdeményezettje. A tervezésnél figyelembe vették az éves áramfogyasztást. Az épület déli fekvésű tetőszerkezetére helyezték el a 15 modulból álló napelemrendszert, amely biztosítani tudja az intézmény áramszükségletét. Az alpolgármester kiemelte, ezen beruházások mellett fontos, hogy takarékoskodjanak az intézmények odafigyelve az energiafogyasztásukra.

Gecse Péter felidézte, hogy néhány éve energetikai korszerűsítést hajtottak végre az óvodában: felújították tetőszerkezetét, szigetelték az épületet és kicserélték a nyílászárókat. Később önkormányzati, intézményi és céges finanszírozásban felújították a három csoportszobát: kifestették a falakat és új padlóburkolatot fektettek le. Sószobát alakítottak ki. A hagyományos izzókat energiatakarékos LED-fényforrásokra cserélték.

Folyamatosan szépítik a játszóudvart. Korábban örökzöld cserjéket ültettek két ütemben az elszáradt tuják helyére. A közelmúltban két új játszóeszközzel bővítették az óvoda udvarát, amely közül az egyik szintén önkormányzati, intézményi és céges finanszírozású, tette hozzá az elhangzottakhoz Bíró Veronika, a Zalaegerszegi Belvárosi II. Számú Integrált Óvoda Radnóti Utcai Székhelyóvodájának intézményvezetője.