A politikus előrebocsátotta: a 2022-es év első időszakában már a tavaszi, országgyűlési választásokra történő felkészülésről szólt a munka. Utalt arra is, hogy Zalaegerszegen és térségében – az elmúlt évek során is – számos nagyobb beruházás valósult meg. Nemcsak a városok, hanem a falvak tekintetében egyaránt.

– Mindig azt szoktam mondani, sikert csakis kiváló csapattal, kiváló vezetőkkel történő együttműködés révén és innovációval lehet elérni. Siker fogalma alatt azt értem, amikor a magyar családoknak, a magyar hazában olyan érdemi fejlesztéseket tudunk megvalósítani, amelyekkel javíthatjuk az életkörülményeiket. Az idei esztendő első időszakában még a koronavírus-világjárvány hatásait éreztük. A munka emellett természetesen ugyanúgy zajlott, azonban január elején még tényszerűen nem nehezítette a mindennapokat az orosz–ukrán háború – emelte ki Vigh László.

Az országgyűlési képviselő, miniszteri biztos hozzátette: a megye és a térség szempontjából számos kiemelt projekt végére került pont és sok újabb is elindult. Köztük a legjelentősebbek azok a beruházások, amelyek számos új munkahelyet teremtettek Zalaegerszegen.

Vigh László: Zalaegerszegen az elmúlt nyolc év során több mint 6000 új munkahely jött létre

– Azt szoktam mondani, ha munka van, akkor minden van. Korábbi – még 2014-es – ígéretemnek megfelelően, miszerint a térség gazdasági életét fellendítjük és új munkahelyeket teremtünk, sikerült olyan országos szinten is kimagasló eredményt elérnünk, amelynek köszönhetően a 2010-es 12,6 százalékos munkanélküliségi rátát 2022-re 4 százalék alá szorítottuk le. Zalaegerszegen az elmúlt nyolc év során több mint 6000 új munkahely jött létre, de természetesen nincs megállás. Az aktív korú embereken túl a nyugdíjasokra is gondoltunk. Januárban 5 százalékos nyugdíjemelés történt, februárban 13. havi nyugdíjat fizettünk, júliusban 3,9 százalékos rendkívüli évközi korrekciós emelés, novemberben 4,5 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés, valamint a hónap során nyugdíjprémiumkifizetés valósult meg, együttesen mintegy 973 milliárd forint értékben – összegezte a politikus, aki ezt követően a jelentősebb, megyeszékhelyi fejlesztésekről beszélt.

Nagy számok a beruházások terén is – járműipari tesztpálya.

– Már nemzetközi szinten is sokan tudják, hogy Zalaegerszegen épült fel – 45 milliárd forint értékű beruházással – több száz hektáros területen a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya, amely már a kezdetektől mágnesként vonzza a befektetőket és természetesen az innovatív beruházásokat. A ZalaZONE teljes műszaki átadása, amelyen hazánk miniszterelnöke, Orbán Viktor is részt vett, tavasszal megtörtént. Nagy ünnep volt ez mindannyiunk életében, hiszen egyik ékes példája volt annak, hogy amit elterveztünk, azt meg is valósítottuk. A járműipari tesztpálya esetében is kiemelném Palkovics László korábbi technológiai és ipari miniszter munkáját, akinek nagyon sokat köszönhet a város, a térség – fogalmazott Vigh László.

A tesztpályát március 26-án adták át Zalaegerszegen. A miniszterelnök az avatón tartott beszédében kiemelte: jó gazdaságpolitika kell, amely nyitva hagyja a lehetőségét annak, hogy a tesztpályához hasonló beruházások legyenek még a nehéz időszakokban is Magyarországon, mert „ha nincsenek ilyen nagy fejlesztések a nehéz időkben, akkor hiába jönnek el a jó idők, hiszen nincs előkészítve annak a lehetősége, hogy a jó időket kihasználjuk.”

A tesztpályához kapcsolódóan – sok más mellett – az egyetemi kutatás-fejlesztési bázisként működő, nyolcmilliárd forintból épült Science Parkot, valamint a 2,5 milliárd forintból létesített AVL-kutatóközpontot is átadták, valamint idén tették le a Bosch kutató-fejlesztő és tesztkampusz alapkövét is, mellyel újabb, kimagasló beruházás kezdődött a megyeszékhelyen.

Rheinmetall-gyár

– A magyar állam és a német Rheinmetall együttműködésének eredményeként létrejövő üzem szintén jelentős mérföldkő Zalaegerszeg életében – emelte ki a kimagasló fejlesztések felsorolásában Vigh László. – A 60 milliárd forint összértékű beruházás jóvoltából nemcsak a legmodernebb Lynx gyalogsági harcjárműveket gyártják majd Zalaegerszegen, hanem az itt létrejövő, a járművek tesztelésére alkalmas tesztkörnyezet is példaértékű eredmény. Nagyon örülünk annak is, hogy ugyancsak tavasszal a Rheinmetall hadiipari beruházás épületét és elkészült moduljait Orbán Viktor avatta fel – emelte ki a képviselő.

Metrans

A 33 milliárd forintból létrejövő zalaegerszegi konténerterminál megépítésével újabb logisztikai központ jön létre Magyarországon, emellett az ott létrejövő munkahelyek száma is jelentős – folytatta a politikus. – Az új terminál a tervek szerint jövőre meg is kezdi a működését.

Mindszentyneum

– Amikor a Mindszenty József tiszteletére létesített látogató- és zarándokközpontot átadtuk, már javában a háború következményeként kialakult nehézségek közt voltunk – mondta Vigh László. – Azonban a Göcseji Múzeum kétmilliárd forintból és a hozzá kapcsolódó épületszárny 8,3 milliárd forintból szintén elkészült, méltó mementót állítva az egykor a kommunisták által üldözött bíborosnak. Az avatóra ismét városunkba látogatott Orbán Viktor, amely nemcsak az átadó miatt volt ünnep. Október 23-án – a nemzeti ünnepünkön – közösen emlékeztünk az ’56-os forradalom és szabadságharcra.

Uszoda, megújult zalaegerszegi épületek, útrekonstrukciók, szabadidős és sportberuházások

– Elkészült és át is adtuk idén a 9,5 milliárd forintos projektköltségvetésű új zalaegerszegi uszodát és városi standot. Számos nagyobb, történelmi jelentőségű épület felújítása is elkészült: többek közt az egykori KISZÖV-székházé és a Mária Magdolna-plébániatemplomé. Büszkék vagyunk az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központra is, amely a szabadidő tartalmas eltöltését szolgálja. Ami pedig az útfelújításokat illeti, számos helyen történtek nagyobb és kisebb felújítások Zalaegerszegen, valamint a térségi településeken. A megyeszékhelyen a közelmúlt egyik legnagyobb beruházását, a Kosztolányi utca kétirányúsításának projektkezdetét említeném meg, a községek közül pedig a nemrégiben elkészült, Kiskutast Zalaegerszeggel összekötő, 1 milliárd forintból megvalósult útrekonstrukciót. A sort természetesen hosszan lehet folytatni, azonban tény, e tekintetben is várnak még ránk teendők.

Választás

– A 2022-es év jelentős részét a tavaszi országgyűlési választásokra történő felkészülés és kampány határozta meg. A térségben élő családoknak, a támogató munkahelyi és családi háttérnek köszönhetően országos szinten is kimagasló eredményt értünk el a választókörzetben, amiért mindenkinek köszönettel tartozom. Az újabb ciklusra szóló kiemelt bizalom jegyében végzem a munkámat olyan elszántan, mint anno, a kezdetekkor. Miniszterelnök úrhoz hasonlóan magam is úgy vélem: együtt a legvastagabb falon is átmegyünk, és a nehéz időkben az összefogás segíthet.

Energiaválság, brüsszeli szankciók

– Az energiaárak 2022-ben rekordmagasságba emelkedtek, elsősorban az orosz–ukrán háború miatt, majd az ennek következményeként életbe lépett Oroszországgal szembeni brüsszeli szankciók miatt. Azonban a magyar kormány kitart az álláspontja mellett: megvédjük a magyar családokat és az átlagfogyasztás szintjéig mindenkinek biztosítjuk a rezsivédelmet. A háború árát nem fizethetik meg a magyar emberek, erre Brüsszel figyelmét is felhívjuk – a nemzeti konzultáció kapcsán is. A tapasztalható infláció és a különböző nehézségek, mint például a közelmúltban megszüntetett, lakossági felhasználókra vonatkozott benzinárstop terhet ró az emberekre. Azonban az mindenképpen pozitívum, hogy a Fidesz–KDNP kormány vezeti az országot és nem a baloldal. A közelmúltban – november folyamán – a Magyar Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának alelnökeként az Európai Parlamentben nemzetközi vitákon vettem részt és felszólaltam a magyar jogállamiság, a magyar emberek védelme érdekében. Hiszem és vallom: a magyarok nem értenek egyet azzal, hogy külföldről mondják meg, mit s hogyan tegyünk.

Család, szabadidő

– Sokszor kérdezik tőlem, mikor van időm pihenni – nevetett Vigh László. – Számomra az jelenti a pihenést, ha a magyar emberekért dolgozhatok és segíthetem őket, lehetőségeim szerint. Az aktív kikapcsolódásban hiszek, ezért is szervezek, szervezünk gyakran közösségi programokat. A hegyi birtokomon már régóta, évente számos alkalommal vendégül látom a felsőrajki iskolásokat, óvodásokat és családjukat. Szülőfalumban, Felsőrajkon évente megrendezzük a térségi-nemzetközi vásárt, kulturális és gasztronómiai seregszemlét, és a decemberi hagyományőrző, közösségi disznóvágást is. A térség vezetőivel és polgármesterekkel közösen kerékpáron járjuk be a zalai fejlesztéseket és településeket – ez idén is így volt. De említhetném még a „Gurul a térség” nagyszabású, családi kerékpáros programot a tesztpálya körül, amelyen idén is több ezren vettünk részt. S akiknek nagyon sokat köszönhetek, mert szerető és stabil hátteret biztosítanak, ők a családtagjaim. Feleségem, Magdolna mindenben támogat, a gyermekeim, László, Diána, Alexandra, Jázmin és az unokáim, Dorina és Fruzsina szintén biztonságot és erőt adnak a munkához.