Egy hete zalai süteményeket mutatott be Madarász Ildikó, „a vidék háziasszonya”, akivel Vaszily Zsolt, az Év agrárembere-díj tulajdonosa és Prosztovicsné Pópity Tímea, a Sissy Kávézó tulajdonosa beszélgetett. Most pedig halas ételek kerültek terítékre – szóban és a valóságban is. Ezúttal Miklós Beatrix Ruprecht László séfet, a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület elnökét faggatta, s persze a látogatókat különleges falatok is várták, no meg ünnepi dallamok, Szabó Siklódi Lia jóvoltából.

Miklós Beatrix, a szervező Hévíz Turisztikai Egyesület elnöke azt mondta: ahogy a jó bornak, úgy a helyi áruknak is kell a cégér, ezért választották a rendezvénysorozat helyszínéül a termelői piacot.

A gasztronómia szinte mindenkit „megszólít”. A halas ételekről Miklós Beatrix faggatta Ruprecht Lászlót

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

A hévízi adventi napokat egy nyertes Leader-pályázat segítségével finanszírozzák, a sütemények és a halak után pedig a folytatásban szóba és az asztalra kerülnek hagyományos ünnepi és vadételek is, utóbbi a „13 hévízi séf” elnevezésű társaság jóvoltából.

– Azt is szeretnénk bemutatni, hogy a piacon vásárolt helyi termékekből milyen ételek készíthetők – fogalmazott lapunk kérdésére Miklós Beatrix. – A gasztronómia szinte mindenkit „megszólít”, az közös nyelv kül- és belföldi látogató számára. Mi itt praktikus tanácsok mellett azt is megmutatjuk, hogyan készíthetünk csodát a konyhánkban. A zenei programokkal pedig kellemes hangulatot szeretnénk teremteni, kicsit feledtetve talán mindennapi gondjainkat.

A fine dining harcsafalatokat sokan megkóstolták a piac vendégei közül, balra Miklós Beatrix

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Ruprecht László ezúttal harcsafilét készített tökmagolajban megsütve, majd tokaji borecetes, fűszeres lében pácolva. Mellé kaviársaláta készült pisztráng- és csukaikrából, uborkát, sós citromot, friss kaprot, sót és tökmagolajat is használva. Mindezt tormás zellerkrémmel kínálták a vendégeknek.

– Speciális földrajzi fekvésünk miatt mi nem vagyunk kimondottan halfogyasztó nemzet – szögezte le a Stílusos Vidéki Értelmiség Egyesület elnöke –, de azért egyre több piacképes halat találunk a piacon, például süllőt, fogast, pisztrángot, tokhalat és harcsát is. Ezek alkalmasak lehetnek arra, hogy megszerettessük az emberekkel a halakat, már csak azért is, mert viszonylag könnyen elkészíthetők. Persze, ez hosszú folyamat, amelyhez szükség van jó minőségű alapanyagokra, s persze az éttermek és a séfek népszerűsítő tevékenységére is. Az utóbbi fontos eleme annak, hogy minél több halat fogyasszunk a későbbiekben.