- Fodrászként mindig azt tartom szem elött, hogy a vendég egyéniségéhez mi passzol. Általánosságban elmondható, hogy a rövid hajú hölgyeknél az aszimmetrikus fazon hódít, némi alányírással, míg félhosszú frizuránál, a korábban népszerű tépett longbobot az egyhosszra vágott fazon váltotta fel – kezdte Ildikó.

A szakember szerint egyre több a „bevállalósabb” vendég, akik élénk, akár többszínű frizurát kérnek.

A rózsaszín haj is egyre népszerűbb Fotó: Pixabay.com

- Nagy kedvenc a pink, a lila, a citromsárga, a kék, ám fontos, hogy ezek a színek világos hajban érvényesülnek igazán. Akik a visszafogottabb stílust képviselik, általában a hidegebb barna és szőke árnyalatokat választják. A balayage, illetve a melír technikával a természetesebb színekkel is lehet játszani – sorolta a fodrász.

Mint megtudtuk, a kócos, laza loknik sokkal népszerűbbek, mint az egyenesre vasalt haj. Előbbi hétköznapi és alkalmi viselethez is praktikus.

A hullámos frizurával nem lehet mellélőni Fotó: Pixabay.com

S hogyan válasszunk frizurát egy fotózáshoz?

Ildikó szerint nagyban függ attól, milyen jellegű képek készülnek, ám megjegyezte, hogy a laza hullám vagy a fonat sokkal látványosabb a képeken. Az sem mindegy, hogy a hajunk milyen állapotban van egy fotózás előtt.

- Mielőtt kamera elé állunk, érdemes festetni, mivel a lenőtt, megfakult haj a fotókon sem szép látvány. Ezt jó, ha egy héttel az esemény előtt tesszük, mivel addig még legalább egy hajmosás beiktatható. A vendégektől szoktam kérni, hogy az alkalom előtti nap legyen megmosva, így könnyebb fonni, mivel nem száll és csúszik a haj. A hullámosra sütés is könnyebb, ha „egynapos” a hajkoronánk. A tapasztalataim szerint ezekkel a módszerekkel tartós marad a frizura.

