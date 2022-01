Kiváló középiskolai tanár, újító, szenvedélyes amatőr fotográfus, lelkes horgász, a természet szerelmese; Izsák Gyula Endre röviden így jellemezhető.

Életútjáról az idei zalai közgyűjteményi napokon Megye­ri Annának, a Göcseji Múzeum nyugalmazott történészének, főmuzeológusának előadása adott áttekintést. Ennek részleteit osztjuk meg olvasóinkkal.

Izsák Gyula Endre Csurgón született 1901. február 6-án, Izsák Gyula tanító és Mátray Vilma gyermekeként. A kezdet tragikus volt, még megszületése előtt édesapja tüdőgyulladásban elhunyt. Édesanyja második házasságából három testvére született.

Forrás: Göcseji Múzeum

Izsák Gyula Csurgón szerzett népiskola tanítói oklevelet, majd házitanítóskodott Baranyában, aztán körjegyzőségben állt alkalmazásban, 1922 nyarán Mohácson forgalmiadó-ellenőrként dolgozott. Az évben kezdte tanulmányait Budapesten, az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán, ahol földrajz, természetrajz, vegytan tantárgyból nyert oklevelet 1925-ben, és ugyanakkor megszerezte a szlöjd tanításához szükséges képesítést. E tantárgy a kézi munka, a papír, az agyag és a fa megmunkálásának fortélyaival, tanítási módszereivel foglalkozott.

Frissdiplomásként érkezett Zalaegerszegre, két éven át a polgári fiúiskola óradíjas helyettes tanáraként alkalmazták. 1926-ban feleségül vette pályatársát, Pálffy Arankát, a matematika–fizika szakos polgári iskolai tanárt, akinek öröksége volt az Erzsébet királyné, ma Kosztolányi utca 47. számú lakóház. Három gyermekük született, 1927-ben Magdolna, 1930-ban Katalin, illetve 1929-ben Imre, a később neves csillagász, akinek tiszteletére a napjainkra már átépített szülői házra emléktábla került.

Izsák Gyulát 1928-ban rendes tanárrá nevezték ki, az iskolában tanított több mint húsz esztendeig, ahol képesítésének megfelelően kézimunka-szakkört és sikeres repülőgép-modellező szakkört is vezetett. A kézi munkákat kiállításokon is bemutatták, így már 1925-ben, ahogy több felvétel is megörökítette. A kézimunka-órán készült játék tárgyak – falovak, bohócok, különféle színes dobozok, kaleidoszkópok, babaágyak, állatok – karácsonyi ajándéknak igen alkalmas darabok, ezért a szociális missziótársulat segítségével a kultúrházban árusították szegény sorsú gyermekek segélyezésére kedvező áron.

Iskolai munkáján kívül számos ismeretterjesztő, oktató előadást tartott. Így amikor a földművelési miniszter 1931. december 1-jétől Zalaegerszegen három hónapos gazdasági tanfolyamot rendeztetett, az előadásokra a helyi tanári kar készült fel, Izsák Gyula gazdasági földrajzi előadást vállalt.

Izsák Gyula Endre néhány írását, javaslatát elküldte A Cselekvés Iskolája pedagógiai folyóiratnak is. Az egyszerű grafikonkészítési mód címmel 1935-ben, a következő évben A transzparensek papírból címmel jelent meg ismertetője. A Néhány szó a gyűjteményekről címűt pedig 1937-ben közölte, amelyben a gyűjtemények készítésének pedagógia fontosságát emelte ki, utalva arra, hogy a gyűjtésnek semmiképpen sem szabad ártania az oly törékeny természetnek. Részlet az írásából: „a kultúra egymás után tünteti el azokat a helyeket, ahol sok állat talált neki megfelelő életviszonyokra. Gondoljunk csak egy kisebb folyó szabályozására. A minden átmenet nélkül változó életviszonyok különböző halfajták, puhatestűek, férgek, apró emlősök, madarak megélhetését teszik lehetetlenné. Micsoda veszteséget okozhat egy mocsár lecsapolása vagy más telkesítés!”

Az új polgári iskola alapkövét 1936-ban, a Göcseji héten rakták le, és 1937 augusztusában elfoglalhatták a diákok és tanáraik a magyaros faldekorációval díszített épületet.

Forrás: Göcseji Múzeum

Izsák Gyula szenvedélyes fényképész volt, 1935-ben, ahogy a sajtó is megemlékezett róla, képet küldött Zalaegerszeg első amatőrfotó-tárlatára, ahol elismerésben részesült. A családi albumok, egyedi fotók tanúsága szerint nagyon szép, finom képeket készített gyermekeiről, családtagjairól, környezetéről, kedves Zalájáról, úti élményeiről. Később mint fotószakkör-vezető számos fiatalt vezetett be a fényképezés tudományába.

Az ötvenes években ő is segített a múzeum akkori igaz­gatójának, Szentmihályi Imrének, előhívta negatívjait, lenagyította képeit. Ma is olvasható neve a múzeum adattári fotókartonjain. Néhány képet is ajándékozott a múzeumnak, amelyek eredetileg az adattárba, majd később a történeti dokumentumgyűjteménybe kerültek.

Izsák Gyula szeretett felesége 1939-ben fiatalon elhunyt. Hamarosan újranősült, elvette Morandini Tamás építész Jolanda nevű leányát.

Pálffy Aranka a Morandini leányok barátnői köréhez tartozott. Jolanda a három gyermek szerető nevelőszülője lett, ami persze nem lehetett konfliktusmentes. Egyetlen, János fiuk 1944-ben született.

A világháborúban Izsák Gyula a hátországban szolgált, 1942-ben Hajmáskérre vonult be kiképzésre, majd 1945-ben Sorokpolányban munkaszázaddal épített repülőteret, onnan tért haza épségben. Azonban megsérült szép lakóházuk, tönkrement a vízvezeték és számos berendezési tárgy is.

A háborút követően felkérték az akkor már elismert tanárt, hogy vegyen részt az új állami általános iskolai rendszer kialakításában. A volt polgári iskola helyén létrejövő Dózsa György-, valamint a Petőfi-iskola igazgatásával bízták meg 1946. március 1. és 1949. augusztus 15. között. A következő évtől a Notre-Dame-szerzetesnővérek iskolája helyén létrehozott leánygimnáziumban és tanítóképzőben tanított, majd rövid ideig, 1951-ben a megyei tanács oktatási osztályára nevezték ki tanulmányi felügyelőnek. Innen 1953-ban boldogan tért vissza oktató munkájához. A tanítóképzősök osztályait fokozatosan csökkentették, és 1959-ben végleg Szombathelyre költöztették az intézményt. A volt zárdában a gimnázium működött tovább, amely 1960–61-ben koedukálttá vált, és felvette Ságvári Endre nevét. Izsák Gyula 1967-ig dolgozott ott a korábbi lelkesedéssel. Minden diákja tudta róla azt is, hogy lelkes horgász, s valóban, 1946-ban ő az egyik alapítója a zalaegerszegi hor­gász­egyesületnek, ahol számos egykori tanítványának lett atyai jó barátja. A horgászat mellett különösen foglalkoztatta a természet, a Zala állapota.

Forrás: Göcseji Múzeum

A tanítóképzőben 1950-ben fotószakkört hozott létre, a fennmaradt fotók egy részét a Kölcsey-gimnáziumban őrzik napjainkban is. A szakkör két csoportban dolgozott, kezdők és haladók, mintegy 40-en. A kezdők elsajátították azokat az elemi elméleti ismereteket, amelyek az emlékképszerű felvételekhez szükségesek. A gyakorlatokon megismerték a lyukkamerát, a 6×6-os tükörreflex-készülék kezelését, a tál- és tankhívást és a kon­takt­másolást. A haladók önállóan készítették a vegyszereket, tanulmányozták a másoló- és nagyítópapírok különböző minőségét, a negatívanyagok tulajdonságait. Készítettek különböző tárgyú felvételeket természetes és mesterséges fénynél, és nagyították is őket. A kezdőket a szülői munkaközösség anyagi támogatással is segítette.

Egyik tanítványa, Janzsó Éva későbbi iskolaigazgató így emlékezett rá: „Izsák Gyulát Gyuszi bácsinak hívtuk. A képeket az iskola életéről készítettük, valamint kirándultunk. A kidolgozást végeztük a szakkörben, amelyet hetente egyszer tartottak négy éven át. Apánk helyett apánk volt, halk szavú, szemének rebbenéséből ismertük fel, hogy valami rosszat csináltunk. Soha nem kiabált. Elméletet és gyakorlatot is tanított, 15-en, 20-an voltunk. Ebbe a csapatba jöttek az elsősök, akik folyamatosan felzárkózhattak. Fotóztunk, majd előhívtuk a filmet, a másik foglalkozáson a képet. Az alkalmak nem voltak időhöz kötve. Addig maradtunk, ameddig jólesett.”

Már nyugdíjasként Izsákék megváltak a leromlott állapotú Kosztolányi utcai villától, és a Landorhegyre költöztek egy kis lakásba. A népszerű tanár, kiváló fotós, lelkes horgász 1974-ben hunyt el, Borda János, a horgászegyesület elnöke s volt tanítványa búcsúztatta: „Szerettek, tiszteltek, akik ismertek, mert szeretted, tisztelted Te is az embereket, akiknek szellemi építésén és szépítésén munkálkodtál – halálodig.”