Ha azonban mégis fontos autóba ülni, akkor némi odafigyeléssel kevésbé környezetszennyező módon is vezethetünk. Úgy, hogy a környezet mellett még mi is jól járjunk, hiszen az energiatudatos vezetés révén az átlagos üzemanyag-fogyasztás is csökken. A rosszul megválasztott, túl nagy sebesség arányaiban több üzemanyagot igényel, ahogy a hirtelen felbőgő vagy éppen az álló helyzetben, hosszú percekig járatott motorok is növelik a fogyasztást és a károsanyag-kibocsátást. Akkor is megéri leállítani az autó motorját, ha csak pár percig kell várakoznunk.