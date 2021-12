Ezt ne hagyja ki! Dubaji Világkiállítás

A dubaji koronaherceget is lenyűgözte Hévíz Hatalmas sikerrel mutatkozott be a zalai fürdőváros a Dubaji Világkiállításon, ahol a magyar pavilonban még a koronaherceg is elámult Hévíz látképén és megismert szolgáltatásain.