Ékszer vagy lakossági arany?

Az arannyal kapcsolatos híradások mennyisége nem csökken, és ez érthető is, hiszen a gazdasági válságok idején fontos stabilizáló szerepe miatt nagyon sokan vásárolnak aranyat.

A legérdekesebb mégis az, hogy hazánkban bizonyos kereskedőknél már csak várólistára lehet felkerülni, ha lakossági aranyat akarnak vásárolni. Ezzel egyidejűleg az ékszerarany befektetési célú felvásárlása is nagy mértékben megindult.

Erről a jelenségről kérdeztem Riba Gábor szakértőt, a LakossagiArany.hu vezetőjét.

„Egyáltalán nem meglepő a lakosság reakciója. Az emberek többsége az ékszert ismeri, bár a lakossági arany (befektetési arany) is elérhető fizikai formában már elég régóta, csak még kevesen tudnak róla.

Azt érdemes figyelembe venni, hogy az ékszer aranytartalma alacsony, a vételi árát drágítja az elkészítési költség és a 27%-os ÁFA, eladáskor pedig keveset fogunk kapni érte, hiszen nem színarany.

Ezzel szemben a lakossági arany minden esetben színarany, aranytartalma 99,9%, így ha eladjuk, akkor a minősített aranylapkákért mindenhol 100%-os árat kell kapnunk érte. Ráadásul viszonylag alacsony a készítési költsége, és a 27%-os ÁFA sem drágítja. Ezért értékmegőrzési céllal mindenképpen csak ezt javasolnám.”

Az értékállóságra kaptam egy példát is: ma kb. 40.000 Ft-ért lehetne eladni azt az aranylapkát, amit 20 éve mindössze 5-6.000 forintért vehettünk meg. Ez igen nagy különbség. Még egy példa: 100.000 Ft-ért 2000-ben vehettünk volna 40 gramm aranyat. Ha azt most visszaváltanánk, akkor több, mint 700.000 forintunk lenne. A különbség nyilvánvaló.

Mi lehet ennek az oka? – kérdeztem tovább Riba Gábort:

„Az, hogy az arany mindig a pénz értékvesztését ellensúlyozza. Pont az mutatja meg, mekkora volt az infláció az elmúlt 5-10-20 évben, azaz mennyivel több pénz kell most ahhoz, hogy ugyanazt megvegyük, mint 5-10-20 évvel ezelőtt. De a 2 gramm arany 20 év múlva is 2 gramm arany lesz. Az értéke nem változik, csak több pénzt adnak érte. És ebből a több pénzből kényelmesen meg fogjuk tudni venni ugyanazt, amit most. Tehát ha pénzben gondolkodunk hosszú távon, akkor a vásárlóérték romlását figyelembe kell venni.

Ezért hoztuk létre az arany törzsvásárlói programjainkat, hogy a lakosság is tudjon biztonságosan, értékállóan és likviden értéket felhalmozni, amit felhasználhat akár nyugdíjkiegészítésre, vagy a gyermekek életkezdésének segítésére, miközben van egy olyan tartaléka, amit baj esetén azonnal pénzzé tud tenni.”

