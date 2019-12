Dalma, Ében és Negro új otthont keres – Fogadj örökbe a Bogáncs Állatmenhelyről!

A szomorú sorsú kutyusok életén sokat javíthat egy szerető család. Ne vásárolj háziállatot, inkább adj esélyt egy tüneményes menhelyi ebnek!

Dalma

2009. januárjában született ez a tündérszép keverék szuka. Korábbi gazdája elhagyta őt, így Egerváron kóborolt, ahonnan állatbarátok fogadták be. Eddigi élete feltehetően arról szólt, hogy folyamatosan szülnie kellett, erről emlődaganata is árulkodott, az ivartalanítása mellett a daganat eltávolítása is megtörtént, azóta tünetmentes.

Végtelenül kedves eb, de egyedüli kutyának ajánlott. Ha jobban megismernéd, a Bogáncs Állatmenhely oldalán többet is megtudhatsz!

Ében

A csodaszép fekete fiú 2015 júniusában látta meg a napvilágot. Kislengyelben kóborolt, ahol egy buszmegállóba költözött be. Ében nagyon barátságos jóság, így minden korosztály mellé bátran ajánlnák, ám mérete és aktivitása miatt erős fizikumú gazdára lenne szüksége.

A szuka kutyákkal jó a kapcsolata, a kanokkal domináns, a cicákhoz fűződő viszonya nem ismert. Ismerd meg jobban!

Negró

A labrador keverék fiú 2017 júniusában született. Salomvárról került a gyepmesterhez, mert megharapta a család egyik kisgyerekét. Kiderült, hogy a kutyus azért támadt mert a gyermek kővel dobálta meg.

Emberekkel barátságos, de határozott gazdát igényel. Kisgyerekek mellé nem ajánljuk, de idősebb gyereknek hű társa lehet. Kezdő kutyatartóknak határozott jelleme és előélete miatt nem jó választás. Negro a kanokat nem tolerálja, de szukákkal összeszoktatható. Részletek ITT.