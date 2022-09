Nagy veszteség érte a világot is, hiszen egy karizmatikus és végtelenül szerény uralkodó távozott. Rengeteg titok övezi a királyi családot, annak működését, de a királynő mindig igyekezett a nép számára a barátságos arcát mutatni, sokat mosolygott, ami erőt is sugározott. A britek nagyobbik része feltétlenül hisz a monarchia létjogosultságában még a 21. században is. És van egy másik tábor, amelyik szerint a csillogó máz alatt nincsen tartalom, s ennek a botrányok sem használtak. Néhányan attól félnek, hogy a II. Erzsébet által fenntartott erős bástya összedőlni látszik, amit a trónon a királynőt követő III. Károly király sem lesz képes megakadályozni.