Gondolhatnánk, hogy a szemetelés olyan primitív viselkedés, ami nem méltó az emberhez, de legalábbis némi odafigyeléssel elkerülhető. Ám az akció puszta léte is jelzi, hogy nincs még itt a Kánaán, bőven van mit felszedni: elszórt cigarettacsikkeket, műanyag zacskókat, palackokat, illetve itt a legújabb sláger, az eldobott szájmaszk. És még mindig találni erdőszéli illegális lerakóhelyeket is, amelyek „hosszú távú letétek”: a cigarettacsikk lebomlási ideje 10-12, a műanyag palacké 450-500 év, az üvegnek pedig 1-2 millió év is kell…