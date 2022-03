Nem, nem múltba révedés ez, hanem, ha tetszik, történelmi lecke, amelynek ismerete és tisztelete nélkül – ez már annyiszor kiderült a világhistóriában – nincs jövő. A fundamentum Reményik szerint (is) a templom s az iskola. A hit és a tudás. Bár a sanda agymosók ezt tagadják, de egyik nélkül sincs (igazi, teljes) élet, hisz’ mindkettő kapaszkodót és biztonságot ad a zavarodott világban. A költő majd’ száz éve szólt: „Kicsi fehér templomotokba / Most minden erők tömörülnek. / Kicsi fehér templom-padokba / A holtak is mellétek ülnek. / A nagyapáink, nagyanyáink, / Szemükbe biztatás vagy vád: / Ne hagyjátok a templomot, / A templomot s az iskolát!” Hál’ Istennek, még vannak, akik értik ezt.