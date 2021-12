Hogy mennyire kevés, arra kedd este láttunk újabb bizonyítékot. A magyar U21-es válogatott ezúttal Izraeltől kapott kijózanító pofont. A 3–0-s vereséget nem kenhetjük a játékvezetőre, a balszerencsére, az izraeliek minden tekintetben jobbak voltak a mieinknél. A technikai, fizikai lemaradásnál is fájdalmasabb volt talán, hogy a magyar fiatalok képtelenek voltak összpontosítani, többször is hajmeresztő hibát követtek el. Az Európa-bajnoki selejtezőcsoportban Németország, Izrael és Lengyelország is utcahosszal megelőzi a mi fiataljainkat, akik csak Lettországot és San Marinót képesek maguk mögé utasítani. Itt tartunk.