ZTE NKK: Vereség a kiesési rangadón

A női kosárlabda élvonal 5. fordulójában két nyeretlen csapat találkozott Kozármislenyben. A kiesési ranghadót a házigazda PINKK nyerte meg, a ZTE NKK negyedszer is alulmaradt a szezonban.

PINKK-Pécsi 424 – ZTE NKK 76-56 (21-19, 15-14, 25-15, 15-8)

Kozármisleny, 50 néző. Jv.: Farkas G., Kovács N., Nyilas.

PINKK: Vorpahl 4, Vári 24/3, Szűcs 12/6, Demeter 14, Sarauskaite 12. Csere: Zubac 10, Tenyér, Jáhni, Kovács K., Horváth Z. Vezetőedző: Vanja Miljkovic.

ZTE: Dzombeta 15/9, Mányoki 11/3, Úr 11/9, Szabó P. 7, Tuchscherer 4. Csere: Kulcsár 2, Chromej 6, Horváth Fr., Dömötör, Horváth Fa. Vezetőedző: Ambrus Péter.

A PINKK 7-0-val nyitott, miközben a ZTE egy alapvonali bedobást is szabálytalanul végzett el. A 2. percben bekövetkezett vendég időkérés után azonban Dzombeta és Úr is betalált távolról (5. p.: 9-10). A pécsieket megzavarta a váratlanul heves ellenállás (7. p.: 9-15). A lelkes vendégeket Dzombeta és Úr triplái repítették, a hazaiak azonban az első negyedben 17 pontot gyűjtő Vári vezényletével már a negyed végére újra előnybe kerültek. A ZTE a palánk alól a folytatásban is szinte képtelen volt betalálni, játékosai távolról sokkal pontosabban céloztak, a PINKK-nél éppen fordított volt a helyzet, nagyszünetig 7 próbálkozásból egyetlen triplájuk sem esett be. A PINKK vezetett (15. p.. 28-23), de olyan kicsi volt a különbség, hogy Úr 3. triplája és Mányoki 2+1-es akciója elég volt a fordításhoz (17. p.: 30-31). A szünet előtti percek ugyan a hazaiaknak sikerültek jobban, de a ZTE büszkén vonulhatott pihenni, hiszen a szezonban először tudott egy teljes félidőn át meccsben maradni.

Fordulás után Vári (ki más…) bedobta a PINKK első hármasát, majd felzárkózott mellé Szűcs is (24. p.: 48-39). A hazaiak időnként már egészen ügyesen kihasználták az elsősorban Sarauskaite révén meglévő magassági fölényüket (26. p.: 55-42), a vendégek részéről pedig visszaesett a védekezés, de az sem javította kifejezetten a kék-fehér csapat esélyeit, hogy például Tuchscherer csak a 27. percben dobta az első kosarát. A negyedik negyed 61-48-as hazai vezetésről indult, és nem lehetett érezni, hogy a ZTE-ben van erő a felzárkózásra. A PINKK sem dobott sok pontot, a zalaiak azonban a játékrész feléig egyszer sem találtak be, és ezzel el is dőlt minden (35. p.: 68-48). A hajrá sajnos nem tartozott már az összecsapás érdemi részéhez, a kialakult számszerű különbség pedig a PINKK ellen nem nevezhető tisztes vereségnek.

Kiemelt képünkön: Mányoki Judit pattogtat a BEAC elleni meccsen. Fotó: PU