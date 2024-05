A rendezvényen az első lemezről (Gate of the Mountains, 2020) és a második, dupla albumról (Tara, 2022) hallhattak megzenésített buddhista mantrákat a torokénekes, ütőhangszeres, multiinstrumentalista előadásában. Emellett felcsendültek a következő lemezen szereplő dalok is.

Ölvedi Gábor már több mint harminc éve jár a buddhizmus útján, s több évtizede tapasztalja a tibeti, japán és a délkelet-ázsiai buddhizmus mantráinak, imáinak, hangvibrációinak jótékony hatását, amit szívesen oszt meg hallgatóságával.

Ölvedi Gábor a Karma Pema Dorje avatási nevet 20 évvel ezelőtt kapta Láma Ole Nydahltól, akitől az első beavatását is. Ahogy fogalmaz, koncertjeivel a meditációban megtapasztalt végtelen, nyílt tereket és utazásokat jeleníti meg. ”Szeretem egyensúlyban tartani a tradicionális hangszeres és énektechnikákat és szakrális szövegeket az újító gondolatokkal. Mindeközben előszeretettel vonom bele a modern világ eszközeit, hangszereit és látásmódját úgy, hogy a művészi szabadságnak és fantáziának is teret adok, és a hagyományt is tiszteletben tartom” – olvasható bemutatkozásában.