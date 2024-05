Most Zalavárra, a népviselet napjára a megye másik végéből a szentgyörgyvölgyi Vastaps társulat hozta el a régről idézett előadást: A használt koporsó című darabot.

Németh Gabriella a Vastaps együttes vezetője, aki a főszerepet, Berta nénit játssza

Fotó: Győrffy István

Abban, ahogy megérkeztek a szentgyörgyvölgyiek Zalavárra, volt valami különös báj, a régi vándorszínészetre hajazó jelenetek. Begördültek autóik a művelődési ház mellé, s ahogy a népes társaság kiszállt a járművekből, azonnal pakolni kezdtek. A társulat tagjai s kísérőik elkezdték behordani az épületbe a díszleteket. Ágyat szereltek össze, dunyhákat, párnákat, székeket, asztalokat, polcokat cipeltek, s állították fel ezeket a nézők előtt a színpadon, amely elé még kis kerítést is építettek. Míg ment a sürgés-forgás, két férfi kisgyermekeknek keresett helyet a nézőtéren, merthogy a szereplők, jobb híján, magukkal hozták kicsinyeiket is Zalavárra. Amikor már minden összeállt a színpadon, az egyik szereplő anyuka és apuka odajött a kicsikhez és azzal köszöntek el tőlük, hogy „anyát és apát hamarosan láthatjátok a színpadon, addig pedig a mellettetek ülő két bácsi vigyáz rátok” mutattak az ugyancsak falubeli kísérőkre.

A szereplők gyermekei is kísérik a társulatot

Fotó: Győrffy István

- Így megy ez nálunk, minden mást is meg kell oldanunk ahhoz, hogy színpadra léphessünk – fújja ki magát a pakolást követően Németh Gabriella, a színjátszókör vezetője. – Magunk hordtuk össze a darab díszleteit, kinek polca volt, kinek ágya, párnája, dunnája. Még többet is hoztunk, mint amennyi kell - mutat a fal mellett álló polcokra – mert ezekből itt is volt a színpadon. A gyermekeket magukkal hozzák a szüleik, mert ilyen hosszú időre nem hagyják senkire sem őket, mindig jövünk annyian, hogy akad, aki vigyázzon rájuk. A kis kerítés meg azért kell a színpad elé, hogy azon belül ne legyenek nézők, kell a hely a darabban szereplő falusi „népnek”, amely a pletykát eleveníti meg a darabban…

Előadás előtti elköszönés a gyermekektől: Rozinka (Véghné Szántó Barbara) és a polgármester (Végh Attila) fellépés előtt búcsúzik a kicsiktől

Fotó: Győrffy István

Az előadás történetéből annyit elárulunk, hogy idős Berta néni, miután az ura meghal, egyedül él falusi házában, zsugorisága csak növeli magányát, mindenkit elutasít magától. Amikor az urának koporsót keresett, mindet nagyon drágállta s végül megkérdezte: „használt koporsó nincsen?” Mikor ágynak esik, az önkormányzat költségén egy háromgyerekes családanya ápolja. Az asszony a párnában megtalálja Berta néni gondosan őrzött betétkönyvét és a polgármester javaslatára ebből fedezik az ápolás költségeit. Berta néni felgyógyulva észreveszi a betétkönyv eltűnését és… A folytatást nem áruljuk el, hátha olvasóink közül is megnézi valaki az előadást, legyen meglepetés a végkifejlet…

Berta nénit (Németh Gabriella) meglátogatja az orvos (Török Zoltán)

Fotó: Győrffy István

Az év elején már hírt adtunk lapunkban a szentgyörgyvölgyi színtársulat megalakításáról, akiket először Mihály Péter, az egerszegi Hevesi-színház színésze mentorált. Ő dolgozta át A használt koporsó című darabot a színjátszókör számára, amely előrevetítette a siker lehetőségét is. Nem tévedtek, a produkció nagy tetszést aratott a faluban, ahol először adták elő a darabot közönség előtt. Aztán Kehidakustányban a pajtaszínházi találkozón szerepeltek a színjátszókörrel tavaly, itt merült fel, hogy képviselhetnénk Zala vármegyét az országos pajtaszínházi találkozón, január 27-én, Budapesten a Nemzeti Színházban. Lett is nagy izgalom, erre kezdtek el nagy odaadással készülni…

- A budapesti fellépésünk nagy siker volt. Erőt adott ahhoz, hogy érdemes tovább csinálnunk, még ha mindig vannak akadályok, amelyeket le kell küzdenünk. Az eredeti, tavalyi májusi alakulásra visszatérve, először még csak négyen voltunk. Azóta kisebb cserélődéssel tizenegyen lettünk. Szentgyörgyvölgy fogadta be a csapatot és Szentgyörgyvölgyön kívül három közeli faluból vannak a tagjaink, Márokföldről, Nemesnépről és Resznekről. Vannak olyan tagjaink, akik most először próbálják ezt a műfajt, de olyanok is, akik már szerepeltek amatőr színjátszásban. Hozzáteszem, otthon a legkritikusabbak velünk, de jó volt fellépni a falunk előtt. Szeretném ezúttal is megköszönni, hogy a színjátszó csoportunkat támogatja Szentgyörgyvölgy önkormányzata és a Lenti Németh-Fa Kft., nélkülük nem boldogulnánk – mondja Gabriella, aki szót ejt a közeljövőről is.

Berta nénit sorra látogatják a házára pályázó rokonok, ezúttal Kinga, Juli lánya (Németh Luca) keresi fel

Fotó: Győrffy István

– Június 1-én Kehidára megyünk, ahol a Pajtaszínházban A használt koporsót adjuk elő. Egy újabb darabbal, Kéri Ferenc művével, A beteg disznóval is készülünk, amit saját magunk, közösen rendezünk. Sajnos, Mihály Péter már nem tud velünk lenni, mert ezernyi más elfoglaltsága van. A beteg disznót először május 25-én adjuk elő Zalalövőn, nagyon bízunk a sikerében – reménykedik Gabriella, aki A használt koporsóban a főszerepet, Berta nénit alakítja.

Rozinka elmondja a polgármesternek, hogy megtalálta Berta néni takarékbetétkönyvét

Fotó: Győrffy István

S hogy miért lett Vastaps a színjátszókör neve? Közösen találták ki, miután mindenki javasolt egy nevet, az ajánlatok közül ennél maradtak.

A falusiak megtudják, milyen döntést hozott Berta néni

Fotó: Győrffy István

Zalaváron is felcsattant a vastaps a darab végén.