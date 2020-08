Tizenkét pilóta versengett a vitorlázórepülők Rally Kupáján a kiskanizsai repülőtéren

A kiskanizsai repülőtér adott otthont a hétvégén a Magyar Vitorlázórepülő Rally Kupa soron következő futamának. Az aranyérmen holtversenyben a dunakeszi Érseki Áron és Kalota Domonkos osztozott.

A szervező Dél-Zalai Aeroclub elnöke, Gaál Zsuzsanna elöljáróban elmondta: az ország több pontjáról tizenkét pilóta nevezett a viadalra. A versenybírák a sebesség, illetve a megtett táv arányában pontozták a résztvevőket.

– Bár versenyfeladatot csak szombaton és vasárnap repültek a pilóták, többen már korábban megérkeztek, hogy megismerjék a környéket – folytatta az elnök. – Hamar benépesült a reptér, jöttek vendégek Nyíregyházáról, Pécsről, Szolnokról, Szombathelyről és Budapestről is. A sátrak felállítása és a repülőgépek összeszerelése után kora délután már a levegőbe is emelkedett néhány gép. Egybehangzó véleményük szerint a dombos, erdős, folyókkal tarkított vidékünk az ország egyik legszebb része.

A fővárosi Bors Gábor már visszajáró vendég, hiszen harmadik éve indul a kanizsai kihíváson. Úgy fogalmazott: családjával a nyári programokat is a kanizsai viadalhoz igazítják. Elsősorban a társaság és a rendezők vendégszeretete vonzó számukra, de a dél-zalai vidék is lenyűgöző fentről nézve, bármelyik irányba is indul Kiskanizsáról gépével.

– Izgalmas az ország nyugati határa, ahol a dombos és erdős részek váltják egymást – mesélte. – Ugyancsak gyönyörű délre Gyékényes, Őrtilos környéke, a kanyargó folyókkal. De természetesen a Balaton is káprázatos látványt nyújt a magasból.

A rendezők a Nagykanizsa–Kutas–Nagyatád–Nagykanizsa 147 kilométer hosszú útvonalat jelölték ki. Ez a sportágban nem számít hosszúnak, de az adott időjárási körülmények között ezt látták repülhetőnek a tapasztalt pilóták. Az elmúlt időszakban hullott extra mennyiségű csapadék miatt kialakult nagy vízfelületek kedvezőtlenül hatnak a felfelé szálló légáramlatok (szaknyelven termikek) kialakulására. Ezen áramlatok szükségesek a motor nélküli vitorlázógépek magasba emelkedéséhez.

– Az időjárás nem volt ideá­lis hosszú távok repülésére – nyilatkozta Surányi Zoltán szolnoki pilóta. – Sajnos 1200 méternél magasabbra nem sikerült emelkednünk. Az emelő áramlatokat általában a kis gomolyfelhők alatt érdemes keresni, de a mostani, kristálytiszta égbolton nehéz volt termiket találni. Ez volt az oka, hogy két pilótatársammal nem is tudtunk visszatérni Kiskanizsára, így Pogányszentpéter és Iharosberény mellett, egy mezőn landoltunk. Ez persze nem ritka, amikor távokat repülünk, ilyenkor telefonon értesítjük a repteret, megadjuk a pontos pozíciónkat és eljönnek értünk autóval.

Gaál Zsuzsanna értékelésében hozzátette: végül 9 pilóta repülte végig szombaton a kijelölt útvonalat, 2-3 óra alatt. A vasárnap ismét meleg, napsütéses időt hozott, de repülési szempontból tovább romlott a helyzet. Így bár a gépek felszálltak, de nem találták alkalmasnak az időt a távrepülésre.

Végeredmény: 1. Érseki Áron és Kalota Domonkos (Dunakeszi Opitz Nándor Repülőklub) 636-636 pont, 2. Horváth Tamás (Szombathelyi Repülő Egyesület) 599, 3. Bors Gábor (Dunakeszi Opitz Nándor Repülőklub) 592.