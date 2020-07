Megkezdődött a 46 esztendős torna Nagykanizsán

A hét végén elrajtoltak a 47. Móricz-kupa kispályás labdarúgótorna küzdelmei a kiskanizsai műfüvesen.

Kiskanizsán az utcák, terek kispályás labdarúgótorna küzdelmeit immár a negyvenhetedik alkalommal rendezik meg a városrészben, és a népszerűségér jellemző, hogy a korábbi, esetleg szűkebb nevezést követően ismét jó néhány mérkőzés vár a csapatokra.

– Először talán döcögősen indult, de aztán, ahogy közeledett a kupa nyitánya, több csapat nevezése is befutott, ami igencsak örömteli – mondta el a szervezők részéről Dervalics György. – Így az a helyzet állt elő, hogy a játékhétvégék számát bővítenünk is lehetett, ami persze a legörömtelibb ebben az idei, korántsem egyszerű esztendőben. A lényeg persze, hogy a küzdelmek elkezdődhettek, és a felnőtt, valamint öregfiúk korosztályban gőz­erővel zajlottak, a következő hétvégén pedig ugyanezzel a lendülettel folytatódhatnak is.

A tavalyi felnőtt győztes Rozmaring utca és az öregfiúknál első Bajcsai utca II. legénysége is ott van természetesen a mezőnyben. A kihívás mindenesetre korántsem lesz egyszerű számukra, hiszen több csapat is pályázik az elsőségre.