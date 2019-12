A ZTE NKK a Szekszárdot fogadja, a ZTE KK a Jászberény vendége

Az ünnepek alatt sem lesz sok pihenőjük az élvonalbeli kosárlabdacsapatoknak, a karácsony előtti fordulóban pedig szombaton (17.00) a ZTE NKK női együttese érdekesnek ígérkező mérkőzést vív meg idehaza a Szekszárddal, míg a Zalakerámia-ZTE KK férficsapata ugyancsak szombaton (18.00) a Jászberény vendége lesz.

A női NB I A csoportban a múlt hét végén zárult az alapszakasz első köre (11 forduló), a ZTE NKK az 5. helyen fejezte be ezt a szakaszt, így biztosította részvételét a márciusi Magyar Kupa nyolcas döntőjében. Mindezt csak amiatt említjük, mert amikor pár fordulóval ezelőtt Horváth Zsófia átvette a csapat vezetését, elsődleges célként ezt jelölte meg. Elsőként azt kérdeztük tőle, elégedett-e?

– Négy győzelmet arattunk azóta, természetesen nem lehetek nem elégedett, de van hova fejlődni még – válaszolta Horváth Zsófia. – Főleg a védekezésben, ott vagyunk az MK-ban a legjobb nyolc között, aminek örülök, és a pillanatnyi helyezésnek is. A második szakaszban is az lesz a cél, hogy az első hat között végezzünk, elérve azt, hogy minél jobb pozícióból kezdjük majd a későbbi rájátszást.

Ami még odébb lesz, szombaton érkezik az Atomerőmű SE Szekszárd, amely pillanatnyilag éppen a zalaiakat előzi meg a tabellán és évek óta meghatározó együttese a magyar élvonalnak. Egy éve pont Zalaegerszegen vesztette el hosszú ideje tartó veretlenségét a tolnai együttes, amit nem véletlenül említettünk meg Horváth Zsófiának.

– Értem a célzást, és nem tartjuk mi sem verhetetlen együttesnek a Szekszárdot, amely remek csapat, így nagyon kemény meccsre számítok – hallottuk az egerszegiek szakvezetőjétől. – A bajnokságot nem kezdték olyan „szekszárdosan”, mint korábban, ám az utóbbi hetekben már jó szériába kerültek. Egész héten úgy készültünk, hogy sikerüljön győzni. Fontos lesz, hogy elérjük: ne tudjon az elejétől érvényesülni a vendégek akarata, hiszen ez a fő fegyvere a Szekszárdnak. Egyből nyomás alá helyezni az ellenfelet, amely ettől összezuhanhat. Mi nem akarunk…

Keyona Hayes játszhat. Ezt csak amiatt írjuk, mert a múlt heti találkozót kihagyta az amerikai kosaras. Horváth Zsófia elmondta, hogy légiósuk még korábban kapott egy ütést a fejére, s noha már edzett, de a Vasas elleni meccs előtt nem érezte jól magát, így inkább pihenhették. A héten viszont ő is rendesen készülhetett, vele pedig még erősebb lesz a ZTE NKK.

A Zalakerámia-ZTE KK férficsapata két nagyon nagy győzelmet könyvelt el az elmúlt két fordulóban, hiszen hazai pályán a Körmendet és az Alba Fehérvárt is legyőzte. Most szombaton a papírforma szerint könnyebb dolga ígérkezik, hiszen a sereghajtó Jászberény otthonába utazik, amely az eddigi 11 forduló alatt mindössze egy győzelmet könyvelt el, de… Senkit nem lehet leírni, a ZTE KK pedig győzelmi kényszerben lép pályára, ha ott akar lenni az MK nyolcas döntőben. Az esély életben tartásához mindenképpen nyerni kell. Ám, voltak gondok a szombat reggeli elutazás előtt…

– A papírforma alapján valóban mi vagyunk az esélyesek, de ez csak akkor számít, ha a mérkőzésen ezt érvényesítjük – mondta Bencze Tamás, a ZTE KK vezetőedzője. – Nem nézünk könnyű mérkőzés elé, két okból. Egyrészt a Jászberénynek nincs veszítenivalója, otthon játszik, és nemrég szerezte meg első sikerét is. A másik, hogy Bagó Martin elkapott egy vírusos fertőzést, ő nem utazik velünk, de Reggie John­son sem érezte jól magát az edzésen. Azt most nem tudom megmondani, a szombat reggeli indulásnál bárki is jelzi-e, hogy esetleg elkapta ezt a fertőzést. Bízom abban, hogy Bagón kívül nem lesz hiányzónk, de abban is bízom, hogy olyan hozzáállást mutat a csapat, mint a legutóbbi két meccsen. Csak ebben az esetben tudunk nyerni, és ez a cél.