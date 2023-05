Az információk gyorsuló áradata nem teszi tájékozottabbá az embert. Sajnos, a többség elhisz mindent, ami nem tűnik számára a valóságtól teljesen elrugaszkodottnak. Ezért lehet könnyen csőbe húzni a jóhiszemű – szerintem csak együgyű, hogy az ostoba szót ne használjuk – embereket. Különösen, ha az érzelmekre hat a csaló. Például évekig működtek, s talán most is szedik áldozataikat olyan adománygyűjtők, amelyek szívbemarkoló üzenetekkel akartak zsebeket megnyitni. A másik oldalról támadva is sikert érnek el a csalók, tehát ha félelmet, riadalmat keltenek, mert a közelgő baj elkerülésére is sokan áldoznak szívesen. Ezért nem gondolják végig, mire akarják rávenni őket a csalók, no és persze nem csak ők.