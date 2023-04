A koncertek, kiállításmegnyitók, színházi programok és fesztiválok iránt megnőtt az érdeklődés az elmúlt időszakban. Az emberek reakciója érthető, hiszen sokakban még mindig elevenen él az az időszak, amikor korlátozták a szabadságot és csak a négy fal között kellett élni. A kanizsaiak hasonlóan gondolkoznak, például néhány hete az egyik hétköznap estén Mező Misi énekes kedvéért töltötték meg a Medgyaszay Házat, de erre képesek voltak a szimfonikus zenekar esetében is. Ilyen alkalmakkor és most Kanizsa születésnapján rendezett fesztiválon is lehetőség nyílik találkozni a rég nem látott barátokkal, ismerősökkel, s eltölteni egy kellemes estét. Erre szombaton is lehetőségük van azoknak, akik kilátogatnak az Erzsébet térre, ahol a koncertek sokasága mellett az estét tűzijáték és utcabál zárja.