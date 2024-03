Szakács

Képzett vendéglátósokra, például szakácsokra kiemelt igény mutatkozik Dunaújvárosban. Ezt a város álláspiacára specializálódott portálok kínálata is alátámasztja, ahol gyakorlatilag visszatérő lehetőségnek számítanak a szakács pozíciókra vonatkozó hirdetések. Egyebek mellett hagyományos éttermek, hotelek, sőt, pizzériák is hirdettek már nyitott szakács pozíciókat.

Szakács feladatok ellátására tehát meglehetősen változatos munkakörnyezetekben adódhat esély Dunaújvárosban. Ezen feladatok egyebek mellett magukban foglalják az alapanyagok beszerzését, előkészítését és feldolgozását, az ételek elkészítését és tálalását, a munkatársakkal való szoros együttműködést, továbbá a konyhaterület higiéniájának fenntartását. Mindez persze egyéb teendőkkel is kiegészülhet, attól függően, hogy milyen típusú étteremről is beszélünk, és hogy mekkora konyhai személyzet segíti a szakács munkáját.

Felszolgáló

A felszolgálói pozíciók ugyancsak azon munkakörök sorát erősítik, amelyek gyakran érhetőek el a dunaújvárosi álláspiacon. Az elhelyezkedési lehetőégek skálája ez esetben is széles, hisz felszolgálókat éttermekben, kávézókban, szállodákban és különböző italozókban egyaránt rendszeresen alkalmaznak. Ebből adódóan az ellátandó feladatok is mutathatnak bizonyos fokú eltéréseket, ugyanakkor a munkakör gerincét jellemzően ugyanazon tevékenységek adják.

Ez alatt értendő természetesen a vendégek kiszolgálása is, ami a felszolgálók feladatainak a központjában áll. Ennek értelmében fogadják a beérkező vendégeket, felveszik a rendeléseiket, valamint megválaszolják az étlappal/itallappal kapcsolatban felmerülő kérdéseiket. Ha kisebb gyorsétteremről vagy italozóról van szó, akkor rendszerint a rendelések elkészítéséből is kiveszik a részüket, majd szervírozzák azokat.

Felelősségi körükbe tartozhat továbbá a számlázás is, illetve annak biztosítása, hogy fizetés az előírásoknak és az éttermi/bári szabályoknak megfelelően történjen. Mindemellett pedig a vendégtér rendben tartása, az asztalok rendszeres letakarítása, valamint a vendégkapcsolatok kezelése ugyancsak a mindennapi és alapvető teendőik közé tartoznak, függetlenül attól, hogy pontosan milyen jellegű vendéglátóegységben is tevékenykednek.

Ételfutár

Végezetül az ételfutár állások sem maradhatnak ki a sorból, amelyek ideális választásként szolgálhatnak azok számára, akik gyors elhelyezkedési lehetőséget, könnyen betölthető pozíciót keresnek a vendéglátás berkein belül. Ezen munkakörök ugyanis semmilyen speciális végzettséget nem igényelnek, csupán jogosítványra, vezetési rutinra és olykor saját gépjárműre van szükség az esélyes megpályázásukhoz.

A feladatok is gyorsan elsajátíthatóak, amelyek közül is a leglényegesebb teendő egyértelműen maga a kiszállítások megvalósítása. Mindez persze egyéb teendőkkel is kiegészül, beleértve például az útvonalak megtervezését, a kommunikációt az ügyfelekkel, illetve a fizettetés lebonyolítását. Összességében viszont egy hamar megtanulható és sokak számára elérhető pozícióról beszélünk az ételfutár állások kapcsán.