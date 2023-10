Hirdetés 2023.10.25. 10:54

Mi befolyásolhatja a lombikprogram sikerességét?

Sok pár vár babára – reménytelenül. Számukra nyújt lehetőséget a családalapításra a mesterséges megtermékenyítési eljárás, a lombikprogram. A lombikprogram sikerességét, tehát azt, hogy megfogan, majd megszületik-e a baba vagy sem, több olyan tényező is befolyásolhatja, amelyre nem is gondolnánk – ezek közül mutatunk be most néhányat

Forrás: 123RF.com

A lombikprogram során a petesejtet laboratóriumi körülmények között termékenyítik meg a spermiummal, majd az így létrejött embriót ültetik be a pár női tagjának méhébe. Ezt a módszert általában azok a meddő párok választják, akik természetes úton nem tudnak gyermeket nemzeni, vagy genetikai betegségük miatt szeretnének „biztosra menni”. A projekt több ponton is elbukhat, de sokan akadnak, akiknek azonnal sikerül a fogantatás. Mivel lehet segíteni a folyamatot? Melyek azok a beültetés utáni tanácsok, amelyeket érdemes megfogadni? Felkészülés a lombikprogramra testileg és lelkileg A lombikprogram előtt fontos, hogy mindkét fél egészséges legyen testileg és lelkileg. A testi felkészülés magában foglalja az egészséges táplálkozást, a rendszeres mozgást, a dohányzás és az alkohol elkerülését, valamint a szükséges vitaminok és ásványi anyagok bevitelét. A testi felkészülés része az is, hogy az orvos által előírt vizsgálatokat és kezeléseket elvégezzék. Ezek közé tartozhatnak például hormonvizsgálatok, ultrahangvizsgálatok, hüvelyi fertőtlenítő kezelések, antibiotikumok szedése vagy műtéti beavatkozások. Ezekkel a vizsgálatokkal és kezelésekkel meg lehet állapítani – és adott esetben kezelni is lehet – az esetleges problémákat, amelyek akadályozhatják a megtermékenyítést vagy a beágyazódást. A lelki felkészülés pedig azt jelenti, hogy a pár tisztában legyen a lombikprogram menetével, a lehetséges kockázatokkal és eredményekkel, valamint hogy támogassák egymást a folyamat során. A stressz csökkentése is fontos szempont, hiszen a stressz negatívan befolyásolhatja a hormonális egyensúlyt és az immunrendszert. A lelki felkészülés része az is, hogy a pár megfelelően tájékozódjon a lombikprogramról, és feltegye az orvosnak az esetleges kérdéseit. Fontos, hogy reális elvárásokat állítsanak maguknak, és ne adják fel a reményt, ha nem sikerül elsőre. A lombikprogram egy hosszú és feszültséggel teli folyamat lehet, ezért fontos, hogy a pár megossza egymással az érzéseit, és igénybe vegye szakemberek vagy más lombikpárok segítségét is. A beültetés folyamata – milyen rizikói vannak? A beültetés folyamata általában 3-5 nappal a petesejt leszívása után történik. A beültetés során egy vékony katéteren keresztül juttatják be az embriót vagy az embrionális sejtet (blastocisztát) a méhbe. A beültetés fájdalommentes, de néhány nő enyhe görcsöket vagy vérzést tapasztalhat utána. A beültetés rizikói közé tartozik az embrió elhalása, az embrió kilökődése, a méhen kívüli terhesség vagy a többszörös terhesség. Ezeknek a rizikóknak a csökkentése érdekében fontos, hogy az orvos által javasolt számú és minőségű embriót ültessék be, valamint hogy a nők rendszeresen ellenőriztessék az állapotukat. A beültetés sikeressége több tényezőtől is függ, például az embrió minőségétől, a méhnyálkahártya vastagságától, a méh alakjától, a beültetés időpontjától és módszerétől. Az embrió minősége azt jelenti, hogy mennyire fejlett és életképes az embrió vagy a blastociszta. A méhnyálkahártya vastagsága azt mutatja, hogy mennyire alkalmas a méh a beágyazódásra. A méh alakja befolyásolhatja a beültetés nehézségét és a kilökődés kockázatát. A beültetés időpontja és módszere pedig azt határozza meg, hogy mikor és hogyan juttatják be az embriót vagy a blastocisztát a méhbe. Beültetés utáni tanácsok: mit javasolt ilyenkor megtenni vagy kerülni? A beültetés után ajánlott pihenni és kerülni a megerőltető fizikai aktivitást, a forró fürdőt, a szaunát, az alhasi vérbőséget okozó tornát vagy gyógynövények fogyasztását – és a nemi életet. A beültetés utáni tanácsok közé tartozik még, hogy a nők fogyasszanak sok folyadékot, vitaminokat és ásványi anyagokat, valamint hogy kerüljék a dohányzást, az alkoholt és a koffeint. A beültetés után 10-14 nappal lehet végezni egy terhességi tesztet, amely megmutatja, hogy sikeres volt-e a lombikprogram. A beültetés után fontos, hogy a pár ne legyen túlságosan ideges vagy szorongó, mert ez befolyásolhatja a hormonok termelődését és az immunrendszer működését. Próbáljanak pozitívan gondolkodni, és ne foglalkozzanak túl sokat az apró jelekkel vagy tünetekkel, mert ezek nem mindig jelentenek terhességet vagy annak hiányát. A pár legyen türelmes, és várja meg az orvos által javasolt időpontot a terhességi teszt elvégzésére. A lombikprogram egy reményt adó lehetőség azoknak a pároknak, akik gyermekre vágynak. Fontos, hogy ilyen esetben felkészüljenek testileg és lelkileg, megismerjék a beültetés folyamatát és rizikóit, valamint betartsák a beültetés utáni tanácsokat. Ha mindent az előírtak szerint csinálnak, akkor lehet a legnagyobb esélyük arra, hogy új taggal bővülhessen a családjuk.

