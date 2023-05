Mit is jelent pontosan az egészséges bevásárlás?

Azt már mindenki jól tudja, hogy a fehér lisztek és a cukor kerülésével már sokat tettünk az egészségünkért. Viszont arról kevésbé van szó, hogy a túlzott szénhidrátbevitel sem a legmegfelelőbb étkezés, főleg a mai modern, mozgásszegény világban. Ráadásul van egy rossz hír is a túlzott szénhidrátfogyasztás mellett. Ha sok szénhidrátot eszünk, gyakrabban leszünk éhesek. Ennek az az oka, hogy a szénhidrát erősen megemeli a vércukorszintet, ami aztán lezuhanva elképesztő éhségérzetet generál. Gyakran pedig ez az éhség nem is jelent igazi éhséget, vagyis nem elég, hogy hízunk így, de még sokat is eszünk. A legjobb, ha mérsékeljük a szénhidrátot, és azt is rostokban dúsan, sok zöldséggel és gyümölccsel fogyasztjuk. A rostok segítenek abban, hogy a szénhidrát ne szívódjanak fel túl gyorsan, vagyis kevésbé leszünk éhesek. Ez pedig végső soron a pénztárcánknak sem mindegy.

Praktikus alternatíva drága húsok helyett

Bizonyára tisztában vagyunk vele, hogy az utóbbi időben a csirkemell és egyéb megszokott termékeink majdnem dupla annyiba kerülnek, mint az infláció előtt. Az árstopos termékeknek pedig sokszor csupán a hűlt helyét találjuk a különféle áruházakban. Azonban mégsem kell vegetarianizmuson gondolkodnunk, hiszen az olyan fehérjében gazdag belsőségek, mint például a máj, a zúza vagy a szív, számtalan módon, még akár pörköltnek is elkészíthetőek. Ezekből pedig ugyanazok a tápanyagokat bevihetjük, mint a megszokott hústermékeinkből. Ráadásul mindezek nem csak olcsóbbak a húsoknál, de finomak is. Természetesen mindez nem azt jelenti, hogy teljesen ki nélkülöznünk kéne a például a csirkemellet, viszont addig is segítenek laktató ételt varázsolni az asztalra, amíg a Penny üzleteiben találunk jó árú akciós csirkét.

Teljes kiőrlésű kenyér féláron

A kenyérárak az egekben vannak, a teljes kiőrlésű kenyereké pedig ezek között is kiemelkedően magas. Viszont nem kell péknek lennünk ahhoz, hogy sütőnkben némi liszt és élesztő felhasználásával kenyeret készítsünk. Egy kiló teljes kiőrlésű lisztből akár másfél kilogrammnyi kenyerünk is lehet, amely így feleannyiba kerül, mintha a kész terméket vásárolnánk meg. Ha pedig kicsit belejövünk a sütögetésbe, akár különféle egészséges péksüteményeket is készíthetünk, amelyek még munkába is tökéletes választást jelenthetnek.

Zöldségek és gyümölcsök kistermelőktől

A különféle zöldséges és gyümölcsök esetében sokszor érdemes lehet körülnéznünk a helyi piacon. Sokan akadnak ugyanis, akik házi termékeiket bőven a boltokban megszokott ár alatt kínálják eladásra. A piacon egyébként is sokféle lehetőséget találunk az áru olcsóbb beszerzésére. Például a házi tojás is néha jobb áron kapható meg, mint sok üzletláncnál. Érdemes listát készítenünk abból, amit a piacon jó árban tudunk megvenni, amíg a „maradékot” be tudjuk szerezni valamelyik élelmiszerüzletben.

Édességek házilag

Sokan a spóroláskor az édességeket húzzák ki először a bevásárlólistáról. Pedig egy kis leleményességgel igazán olcsón is tudunk készíteni házilag. Például bizonyos kekszeket, de még a joghurt alapú édességeket is jóval olcsóbban és nagyon egyszerűen összedobhatjuk saját kezűleg.