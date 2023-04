Amit a hőszivattyús rendszerekről tudni érdemes

A hagyományos fűtési technikák szinte kivétel nélkül az égetésen alapulnak. Elégetjük a fát, a földgázt, vagy éppen a brikettet, esetleg biomasszát, hogy hőhöz jussunk. Ez az eljárás – talán mondani sem kell – igencsak káros a környezetre, hiszen az égés melléktermékeként veszélyes anyagok jutnak a levegőbe. Arról már nem is beszélve, hogy a fosszilis energiahordozók egyre drágábbak, és ez a jövőben sem lesz másképp.

A hőszivattyús fűtés során egyáltalán nincs égés. Az ilyen rendszerek ugyanis a levegőből, a földből vagy éppen a vízből nyerik ki a hőt, és juttatják célba. Tipikus példa hőszivattyús fűtésre a split klíma, ami a kültéri levegőből származó hőt használja beltéren. Emellett azonban léteznek talajvízzel és nyílt vízzel működő készülékek is. Sőt, a föld mélyén lévő hő hasznosítására is létezik megoldás, ez a geotermikus fűtés.

Erre ügyeljünk a hőszivattyús rendszer karbantartásánál

Ahogy már a fentiekből is kiderült, a hőszivattyú egy gyűjtőfogalom, ami számos különböző technikát foglal magában. Ennek megfelelően a karbantartási igényük is eltérő lehet, ugyanakkor létezik néhány olyan lépés, ami minden esetben megállja a helyét. Lássuk ezeket részletesebben is!

Tisztítás

A hőszivattyúk jellemzően két részből állnak: egy bel- és egy kültéri egységből. Mindkettőre igaz, hogy egyetlen fűtési szezonban is könnyen elszennyeződhetnek. A kültéri egység ki van téve a természeti elemeknek: igen gyakori például, hogy falevél kerül a rendszerbe, ami komolyan befolyásolhatja a teljesítményt. A beltéri egységben a por szokott gondokat okozni.

A rendszeres tisztítás tehát elengedhetetlen, ha szeretnénk a legjobb formában tartani a fűtési rendszerünket. A tisztításhoz remek választás az alacsony nyomású víz vagy levegő, illetve a szakboltokban kapható speciális tisztítószer. Azonban csak óvatosan: a túl nagy nyomás könnyen kárt tehát a lamellákban vagy más alkatrészekben!

Klímagáz ellenőrzése

A hőszivattyúknak szüksége van egy speciális gázra, amivel képesek a levegő hőmérsékletét megváltoztatni. A klímagázként ismert anyag azonban nem tart örökké a rendszerben. Akár természetes okokból, akár valamilyen meghibásodás miatt is csökkenhet a mennyisége, ami alapvetően befolyásolja a hőszivattyú hatásfokát, sőt rosszabb esetben akár tönkre is mehet a készülékünk.

Fontos, hogy a klímagáz ellenőrzése előtt mindenképp áramtalanítsuk a készüléket, hiszen el fogjuk távolítani a berendezés burkolatát. Hogy pontosan mennyi gáznak kell lennie a hőszivattyúban, azt a használati útmutatóból olvashatjuk ki. Törekedjünk arra, hogy pontosan a megadott mértékben töltsük fel a gépet.

Szivárgásvizsgálat

A fenti témához kapcsolódóan nem árt, ha időnként szivárgásvizsgálatot végzünk a hőszivattyún. Bár a modern készülékek nem romlanak el azonnal, ha valamelyest csökkent a gáz mennyisége, a hatásfokuk romlik, az energiafogyasztásuk pedig megnő. Utóbbival pedig épp a hőszivattyús fűtés lényege, vagyis a kedvező fenntartás vész el. A szivárgásvizsgálatra a legideálisabb módszer a kifejezetten erre a célra rendszeresített műszer. Ha azonban ilyennel nem rendelkezünk, a jelzőhab is megteszi.

Bizonyos esetekben pedig törvényi kötelezettségünk szivárgásvizsgálatot végeztetni: amennyiben a berendezésünk helyhez kötött, F-gázzal működik, és hűtőközeg-tartalma meghaladja az 5t Co-egyenértéket.

Akusztikus vizsgálat

Végül egy olyan módszert is bemutatunk, amihez semmilyen eszközre vagy szakértelemre nincs szükségünk. Egyszerűen csak figyeljük folyamatosan a készülék hangját: ha túl hangos vagy furcsa zajokat ad, mindenképp valamilyen meghibásodásra kell gyanakodnunk. Könnyen lehet, hogy a kül- vagy beltéri egység elkoszolódott, esetleg a szigetelések adták meg magukat vagy súlyosan lecsökkent a klímagáz mennyisége.

Érdemes-e nekilátni laikusként a munkálatoknak?

Bár a fenti karbantartási munkálatok egy részét saját kezűleg is elvégezhetjük, csakis akkor álljunk neki, ha teljes mértékben biztosak vagyunk a dolgunkban. A legcsekélyebb kétely esetén is inkább hívjunk szakembert, mert a rosszul elvégzett karbantartás többet árt, mint használ. Egy profi azonban garantálja, hogy a hőszivattyús fűtésünk hosszú ideig megfelelően működjön!