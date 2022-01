Kendőzetlenül – ezek vagyunk

Intézményünk a több mint 650 éves múlttal rendelkező Pécsi Tudományegyetem része, ami garanciát jelent a minőségi oktatásra. Képzési központunk egy kis közösség családias légkörrel, remek tanárokkal és bőséges kollégiumi férőhellyel. Jelenleg közel 400 hallgatónk van, akik jelentős része állami ösztöndíjas képzésben folytatja tanulmányait. Az elsőévesek számára a kollégiumi férőhelyek elkülönítésre kerülnek, hogy segítsük őket a beilleszkedésben.

„Szeretem a szakmám! Ezért is fontos számomra, hogy olyan közeget teremtsünk a képzési központban, ami segíti a hallgatókat, hogy a lehető legalaposabban elsajátíthassák a választott képzésükön azokat az ismereteket, amikkel segíthetnek majd a betegeken, klienseken és így kiváló szakemberekké válhassanak.”

Dr. Császár Gabriella adjunktus, képzési igazgató

Országos újdonság!

Valami újra vágysz? Tavaly indítottuk az országban elsőként az ergoterapeuta képzést. Ezzel lehetőség nyílik a rehabilitáció terén jelentkező szakemberhiány pótlására.

Mit is csinálnak az ergoterapeuták?

A tevékenységében akadályozott, károsodással élő emberek mozgásszervi, idegrendszeri és szellemi működéssel összefüggő problémáit kezelik célirányos tevékenységek végeztetésével, amelyek lehetnek mindennapi tevékenységek, a tanulással, a munkavégzéssel vagy a szabadidős elfoglaltsággal összefüggő aktivitások is.

Mozgás a középpontban!

Évről-évre töretlen az érdeklődés a 8 féléves gyógytornász képzés iránt. A gyógytornász-fizioterapeuták megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs munkában is részt vehetnek. Így ha nem akarsz betegágy mellett dolgozni, van lehetőséged kórházon kívül is kiteljesedni!

„A gyógytornász képzést azoknak ajánlanám, akik egy gyakorlat orientált, emberközpontú, segítő, gyógyító hivatást keresnek maguknak. Az itt megszerzett tudással sok embernek tudunk segíteni, visszaadni nekik a fájdalommentes mozgás örömét, a szabad hétköznapokat. Ugyanakkor nem csak a mozgással, izmokkal, ízületekkel kell foglalkoznunk, hanem ismernünk kell az emberi szervezet összetett működését, valamint az emberi lelket is olykor ápolnunk, biztatnunk kell.

A képzés során nagyon részletes ismereteket szerezhetünk meg az emberi szervezetről, lehetőségünk van területi gyakorlatok során tapasztalatot szerezni kórházi osztályokon.

Mindemellett saját magunkat is jobban megismerhetjük, felfedezhetjük határainkat, új képességeinket.”

Kauker Barbara IV. éves gyógytornász hallgató

Életmód tudományosan

Napjainkban egyre népszerűbb az egészségtudatos, mozgásgazdag életmód. Nem mindegy azonban, hogy ki hogyan és miképpen mozog, táplálkozik. Az rekreáció és életmód BSc 6 féléves alapképzésünkön Te is elsajátíthatod mindazt a tudást, amivel segítséget nyújthatsz az egészség megőrzéséhez, rekreálódáshoz. Ha változatos és irodán kívüli munkára vágysz, mely sokszínű és kreatív, sikerélményt nyújtó hivatás, akkor vár a reki képzés! Az oklevél szabadidős programok szervezésére, egészségfejlesztési projektekre, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségfejlesztési feladatainak ellátására, rekreációs központokban, fitneszcentrumokban szervezői feladatok ellátására jogosít fel.



Egészség és turizmus

Szeretsz utazni és szervezkedni? Az egészségturizmus képzésben ötvöztük ezt a két izgalmas tevékenységet! Várjuk jelentkezésedet 7 féléves képzésünkre, ahol olyan szakembereket képzünk, akik a turisztikai intézményekben, az egészségügyben és a humánerőforrás-biztosításban zajló folyamatok törvényszerűségeit megismerve ellátják ezen területek informatikai, gazdasági és adatszolgáltatási tevékenységeit. Részükre az egészségturizmus területén rendkívül széles elhelyezkedési lehetőségek nyílnak meg, különösen a növekvő nemzetközi és határ menti beteg-mobilitás révén.



Jövőkép

Minden képzésünk esetében lehetőség nyílik karon belül a mesterképzésen való továbbtanulásra, azok számára, akik a tudományos úton haladnának tovább, később akár doktori (PhD) fokozat is elérhető saját Egészségtudományi Doktori Iskolánkban. A Fizioterápia MSc képzés helyben is elvégezhető nappali és levelező formában Zalaegerszegen, melyet 1,5 év alatt teljesíthetnek hallgatóink. Itt olyan fizioterapeuta szakemberek képzése a cél, akik képesek a fizioterápiás tevékenység tudományos igényű mérésére, értékelésére, a protokollok evidenciákon alapuló továbbfejlesztésére, a szakmai vezetésre; akik ismerik a hazai egészségügy működését, komplex intézményrendszerét, az egészségtudomány szerepét és fejlesztésének lehetőségét a társadalom életében. Képesek a legújabb tudományos kutatások eredményeinek átültetésére a klinikai gyakorlatba, valamint a fizioterápiás módszerek és protokollok fejlesztésére.



A diplomás munkanélküliség az egészségtudományi területre nem jellemző. A PTE Diplomás Pályakövetési Rendszer eredményei alapján hallgatóink 95%-a sikeresen elhelyezkedett.



„Számomra fontos, hogy olyan szakmát sajátítsak el, aminek a jövőben is hasznát tudom venni. Sajnos a modern élet megannyi előnyével számos olyan egészségügyi problémát is létrehoz, amit gyógytornászként szükséges majd megoldani. Gondolok itt például arra, hogy egyre többet ülünk és kevésbé mozgatjuk át testünket, ami később mozgásszervi problémákat hoz létre egy olyan testszerkezetben, amit egyébként mobilitásra hozott létre az evolúció.

Ez a képzés egy biztos befektetés a jövőre nézve! Az egészségügyre mindig is szükség lesz, lehet persze robotizálni, csúcs-modern technológiával fejleszteni, de 100%-ban nem lehet helyettesíteni az emberi tudást és hozzáértést ebben az ágazatban.

Mivel dolgoztam már az egészségügyben (és a wellness-ben is), megvan az a belső motivációm, ami segíti a haladásomat tanulmányaimban. Nekem tetszik az egyetemi szocializáció, hogy vannak hallgatótársaim, akikkel intézményen belül és kívül is tudok találkozni vagy programot szervezni. Az egyetem számos programot biztosít (pl.: Halloween, Farsang, Gólyabál) ami össze tudja hozni a csapatot. Olyan lehetőségek is adottak, mint például röplabda meccsek órák után, ping-pong, de maga Zalaegerszeg is tartogat különböző lehetőségeket (mozi, színház, pubok, street-food, stb.).

Én biztos alapokra építek, mert tudom, hogy az egészségügy egyszer minden ember életében meghatározó lesz, csak nem mindegy, hogy szakemberként vagy betegként szembesülök majd ezzel.

Szamosi Gergely másodéves gyógytornász hallgató

Kötelezőkön túl

A tanulás fontos, de az egyetemi életben a szórakozásnak is bőven akad hely! Képzési központjaink családias közege lehetőséget ad új barátságok kötésére, közös kikapcsolódásra, ismerkedésre. Rengeteg új embert ismerhetünk meg, azonos érdeklődési körrel és nálunk életre szóló barátságok is köttetnek.

ETK Gólyatábor

A városban működő felsőoktatási intézményekkel számos közös szakmai és szabadidős programot szervezünk a helyi önkormányzat támogatásával. Minden évben nagy sikert arat a Zalaegerszegi Egyetemi Napok rendezvény sorozata, a közös Gólyabál és a farsang.

Az idei tanévben ismét megrendezésre kerül az Egészségturizmus Konferencia, amelyre számos érdeklődőt várunk.

A Kar és a képzési központ életében is jelentős esemény az évente megrendezésre kerülő Kari Tudományos Diákköri Konferencia, amely május elején esedékes. A konferencián a kar tehetséges hallgatói mutatják be tudományos kutatásaik eredményeit, nagy sikerrel.



Legyél Te is a #ETKcsalád tagja!

Nem minden a pénz, de sok múlik rajta…

Számos ösztöndíj vár Rád!

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Demonstrátori Ösztöndíj, Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

Szociális támogatások

Rendszeres szociális ösztöndíj, elsősök kiegészítő alaptámogatása

Egyebek

Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj, Állami Egészségügyi Ellátó Központ Ösztöndíja, Erasmus, Campus Mundi

Minőségi oktatás, gyakorlatorientált képzés Kiváló kórházi/klinikai gyakorlóhelyek Széleskörű állami, egyetemi és helyi ösztöndíj lehetőségek Igényelhető szociális támogatás Online érettségire felkészítő ingyenes tanfolyam Akár ingyenes tantermi emelt szintű érettségire felkészítő tanfolyam Kollégiumi ellátás (9.320 Ft/hó) Családias légkör, élmény dús közösségi élet Életre szóló hivatások

