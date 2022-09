A családias kiszolgáló térben beszélgetünk Simon Károly üzletvezetővel, aki 1988 óta dolgozik cukrász szakmában, s mostanra tanítja is a hivatást egykori középiskolájában, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Báthory István Technikumában. 2010-ben nyitották meg az Éden Süteményházat, mely családi vállalkozásként üzemel, a munkaügyi központ pályázatának, de főleg a szisztematikus üzleti tervezésnek köszönhetően a Köztársaság út 63. szám alatt újabb üzlet létesült Édenkert néven.

Simon Károly a házias, családias, hagyományos süteményekre, tortákra esküszik, s vásárlók vissza is igazolják. A napi sütemények, édes és sós termékek mellett rendezvények számára is dolgoznak, céges programok, lakodalmak résztvevői fogyasztják az Éden Süteményház édességeit, nemcsak a városban, de a környező településeken is.

-Megbízható, természetes alapanyagokat használunk, tartózkodunk a mesterséges összetevőktől, de ragaszkodunk a bevált, megszokott, népszerű sütifajtákhoz. Tapasztalható az ízlés változása ezen a területen is, a nehezebb krémesekhez képest inkább a könnyebb, gyümölcsös változatok keresettek, de a Zalakocka, a hatlapos a divathullámok ellenére verhetetlen. Igyekszünk magas minőséget adni, tudni kell, hogy mondjuk a 20-25 évvel ezelőtti vaj és margarin egészen más ízű volt, mint a most engedélyezettek. Szerencsére zökkenőmentes az ellátás, rövid határidővel kapják az alapanyagokat. Napi 500-600 darab süteményt forgalmaznak, nyolckor nyitnak, kora délutánra nem nagyon marad a választékból.

- Extrém kérés, különleges torták iránti igény gyakori?

-A gyerekeknek a rajzfilmek mesefigurái keresettek, ezért lépést kell tartanunk a legújabb rajzfilmekkel, ma már japán mesék szereplői, autók, dínók kerülnek a formázott, alakzatos, figurás torták tetejére. Legutóbb virágmotívumokkal díszített Eiffel-tornyot kértek tőlünk. Tavaly egy 800 fős lakodalomra 2,3 méter magas, többemeletes állványos tortát kellett készítenünk ledfüzérekkel. Nem ritka vicces kérés például legénybúcsúra.

Simon Károly figyeli a szakmai trendeket, kiállításokra, konferenciákra, továbbképzésekre jár, az üzleti partnerek programjain is részt vesz. Szóba kerül a televíziós főzős-sütős műsorok áradata, amiket nem nagyon kedvel, de látja, hogy az egyszerűbb megoldások felé tolja a próbálkozókat. A karamell igényes készítését például az izomalttal helyettesítik. A modern sütikkel kapcsolatos kívánalom, azaz a textúrák sokfélesége, a tejszínes krémek ízváltozatossága üdvözlendő, mondja, bár a túlzásoktól érdemes óvakodni.

Tanárként látja, hogy az utánpótlás biztosított volna, de a kitartást, a precizitást, a munka iránti alázatot fontosnak tartja. A saját vállalkozásán is bemutatja a tanítványainak, hogy a lassú építkezés meghozza a gyümölcsét.

-Kedvenc süti?

- Én a jó csokis süteményeket szeretem, de a pitéket is nagyon kedvelem.

- Ki adta az ötletet a pályaválasztáshoz?

- Mindig ott voltam kisgyerekként a nagymamám mellett, aki hetente többször is sütött, a mézes krémes és a Lajcsi szelet esetében az ő receptjét használjuk ma is. Tőle indul az indíttatás.

Simon Károly a vásárlói és fogyasztói igényeket a cukrászat megújuló hagyományai mentén haladva szolgálja.