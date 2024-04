Április 8-án rajtolt el a 9. Digitális Témahét, amelyhez ebben a tanévben is már több száz köznevelési és szakképzési intézmény csatlakozott több mint százezer tanulóval. A különböző kategóriákban benyújtható pályázatokra április 28-ig van lehetőség. A programról dr. Főző Attila László, az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány vezető digitális pedagógiai szakértője, a Digitális Témahét szervezője árult el részleteket.

A Digitális Témahét a digitális pedagógia legfontosabb hazai eseménye mostanra. Miért?

– Ez egy határokon túlnyúló program, amelyet a Belügyminisztérium Köznevelési Államtitkársága megbízásából immár második éve az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány szervez. A középpontban a digitális technológia hatékony alkalmazása áll a tanítás és a tanulás során a projektmódszer alkalmazásával. Minden évben sok-sok új innovatív ötlet, digitális pedagógiai gyakorlat születik a részt vevő iskolákban és óvodákban. Az idei témahét pályázati kiírása minden korábbinál több kategóriában kínál értékes nyereményeket több millió forint értékben a projektgazda és a szakmai támogató partnerek jóvoltából. A megvalósított projekteket bemutató néhány perces videókkal április 28-ig lehet pályázni több kategóriában.

Miért vállalta az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány a témahét szervezését? Hogyan kapcsolódik ez a pályázat a segélyszervezet és az alapítvány munkájához?

– A témahétnek minden évben vannak kiemelt témái. Számunkra fontos a digitális szegénység elleni küzdelem, így amióta a segélyszervezetünk a Digitális Témahét koordinátora, azóta a digitális esélyteremtés is szerepel a kiemelt témák között. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkájának fókuszában minden területen az esélyteremtés áll. Régóta valljuk, hogy nincs esélyteremtés képzés és oktatás nélkül, mint ahogy azt is, hogy nincs sem képzés, sem oktatás digitalizáció nélkül. Így amikor létrejött az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány, zászlónkra tűztük a digitális írástudás fejlesztését, a digitális biztonságot és a digitális esélyteremtés témáját is, majd örömmel, tervekkel teli vállaltuk fel – tavaly először – a Digitális Témahét koordinációját is.

Mi adja a Digitális Témahét létjogosultságát? Mi a pedagógiai módszer lényege?

– Az volt a koncepció, hogy a digitalizáció világa rengeteg kihívást állít a pedagógusok és a diákok elé, s ezzel fontos lenne megküzdeni, a tanulók digitális írástudását fejleszteni, a digitális eszközöket megjelentetni az oktatásban annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a tanítás, a tanulás, és hogy olyan készségeket is fejlesszünk, amelyek korábban nem álltak annyira az oktatás fókuszában, pedig a munkaerőpiacon nagyon fontosak. Ide tartozik a digitális kompetencia számos eleme, a kommunikáció, az együttműködés, a kritikai gondolkodás, a problémamegoldás, és az is, hogy felismerjük, milyen kockázatok, lehetőségek vannak a digitális eszközök használatában.

Ehhez a program indulásakor kidolgozott módszer az volt, hogy az iskolák digitális eszközökkel, számítógépekkel, mobilokkal támogatott pedagógiai projekteket bonyolítanak le. Ez azt jelenti, hogy legalább 5 tanórán keresztül egy témával foglalkoznak, közösen alkotnak, elemeznek, kutatnak a tanulók a pedagógusok irányításával. Ez a program tehát nem tanárcentrikus, nem a frontális oktatást helyezi előtérbe, hanem egy – akár a munka világában is sok helyen tapasztalható – együttműködésre, a közös munkára épülő projektmódszer alkalmazását ösztönzi. A projektmódszer egyébként nem új, több mint 100 éves, a digitális eszközök azonban értelemszerűen csak nemrég óta szerves részei a mindennapjainknak, körülbelül 30 éve vannak jelen komolyabban az iskolában.

Hogyan foglalható össze röviden a Digitális Témahét oktatáshoz, tanuláshoz adott értéke?

– A régi módszer szerint – ami sajnos nagyon sok helyen jellemző még ma is – a tanár ír a táblára, a gyerekek írnak a füzetbe, ez azonban nemcsak elavult, de a hatékonysága is minimális, hiszen nem tudja fenntartani a gyerekek figyelmét. A Digitális Témahét az aktív tanulásra, az együttműködés és közös munka fejlesztésére és egyben az alkotás szabadságára ad lehetőséget.

A pedagógiai projektek során akár videókat, plakátokat, rajzfilmeket, esetleg podcastokat készítenek a diákok, de meglehet, hogy programot írnak, megszerveznek egy kiállítást, egy divatbemutatót valamilyen digitális technológia vagy eszköz használatával, attól függően, éppen mi illik a tantárgyi témához. Egy fizikatanár mondhatja például, hogy tervezzünk egy kiállítást és bemutatót az egyszerű gépekről az iskolában, egy magyartanár pedig javasolhatja, hogy alkossunk digitális térképet Petőfi Sándor utazásairól vagy verseinek helyszíneiről, és ebből tartsunk egy bemutatót.

Minden tantárgyhoz szabadon választható a téma, ezzel hatalmas teret kap az innováció és kreatív gondolkodás minden résztvevőnél. Ezért is fontos, hogy a Digitális Témahét pályázati lehetőségének keretében évente több millió forint értékű eszközt nyerhetnek az intézmények és a pedagógusok részben minisztériumi forrásból, részben pedig szponzorok támogatásával. Így az iskolák és óvodák értékes digitális eszközökhöz juthatnak hozzá, ha ügyesen pályáznak, ez pedig nagyon ösztönzően hat.

Milyen szakmai segítséget, tanácsot kaphat a pedagógus, aki először szeretne iskolájával csatlakozni a programhoz?

– A Digitális Témahét programok megvalósításának támogatására minden évben egy webinárium-sorozatot szervezünk, ami azt jelenti, hogy januártól egészen a témahét végéig szakmai témákban nyújtunk mindenféle érdekes és aktuális információt, segítséget a tanároknak. A Digitális Témahét weboldalán bőségesen talál az eseményekkel kapcsolatos tájékoztatást és szakmai támogatást az érdeklődő pedagógus. A programok linkre kattintva a Digitális Témahét partnerei által ajánlott programokról tájékozódhat az olvasó, a Tudásbázis-ban kész, a köznevelési és szakképzési intézményekben használható projektterveket osztottunk meg teljes dokumentációval. A Digitális Témahét nevű Youtube csatornánkon közel 300 videó van és ezek közt megtalálhatók azok a videós segédanyagok, amelyek a leendő pályázóknak adnak jó tanácsokat.

A szakmai helpdesk pedig azt jelenti, hogy a megadott email címünkön bizalommal kereshetnek minket szakmai és technikai kérdésekkel. Ettől a tanévtől már vannak Digitális Témahét nagykövetek is – 6 fő – akik a digitális pedagógiában már jártas, többszörösen díjazott tanárok. Őket a szakmában digitális pedagógiai „jediknek” nevezzük. Idén csatlakoztak először, tehát ez egy új eleme a témahétnek, ők is terjesztik az információkat és inspirálják a tanárokat, hogy miként lehet izgalmas projekteket megvalósítani és sikeresen pályázni. A Digitális Témahét díjátadón az év Digitális Témahét nagykövetét is jutalmazzuk.

A 9. Digitális Témahét pályázati kiírása idén minden korábbinál több kategóriában kínál értékes nyereményeket több millió forint értékben

Milyen szempontok alapján dönti el a zsűri, hogy kik lesznek a Digitális Témahét nyertesei, és hány díjazott szokott lenni, milyen kategóriákban?

– Minden évben egy 5-7 fős szakmai zsűri értékeli a pályázatokat. Örömünkre szolgál, hogy sok a díjazott, idén is 40-50 körül lesz a számuk, mivel minden eddiginél több a különdíj.

Hogyan került kapcsolatba a digitális pedagógiával? Miért fontos számára?

– Már egyetemista koromban foglalkoztam ezzel. Az internetes és számítógépes technológia szakmódszertani lehetőségeiről írtam a szakdolgozatomat, később aztán a doktori disszertációmat is a digitális technológia kémiaoktatási alkalmazása témájában készítettem. Fizika-kémia szakos tanár voltam eredetileg, tanítottam komplex természettudományt, ez idő alatt végig alkalmaztam ezeket a módszereket. Később elkezdtem dolgozni minisztériumi háttérintézményekben, ahol digitális pedagógiai szakértő lettem, számtalan projektben dolgoztunk a kollégákkal a digitális pedagógia támogatásán. Amikor a digitális projektmódszertannal megismerkedtünk, megfogalmazódott annak az igénye, hogy minél több pedagógust megtanítsuk arra, hogy hogyan kell projektmódszerrel oktatni.

A tanulói siker sokaknál sokfélét jelent ma, de a diák jó tanulmányi eredménye biztosan összefügg a pedagógus munkájával, az általa helyesen megválasztott módszerrel. Látni kell, hogy ahogy a digitális technológia változik és fejlődik, úgy a tanári szerepkör is alakul. Az új kihívásokra, az új módszertani megoldásokban rejlő válaszokat kell keresni, és ezeket el kell juttatni az iskolákba, a pedagógusokhoz. Ez mindannyiunk érdeke, mert végső soron nem tankönyveket, nem tantárgyakat tanítunk, hanem gyermekeket.